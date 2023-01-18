В Белгородской области с марта вступят в силу новые правила противопожарного режима

Также запрещается сжигать мусор, траву, листву и другие отходы, материалы или изделия вблизи зданий и сооружений. При этом в новой редакции разрешается сжигать сухую траву, ветки, листву и другую горючую растительность на расстоянии не менее 15 метров от зданий, сооружений или других построек, а в случае сжигания в металлической ёмкости или бочке — минимально допустимое расстояние может быть уменьшено вдвое (до 7,5 метров). При этом сжигать можно только в безветренную погоду.