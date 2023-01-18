В Белгородской области с марта вступят в силу новые правила противопожарного режима

Posted Сегодня, 08:01
Published Сегодня, 08:01
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Updated Сегодня, 08:03
Как отметил Потапов, с 1 марта 2023 года вступят в силу новые правила противопожарного режима. Всего на федеральном уровне внесли более 40 изменений и 19 дополнений в уже имеющиеся требования.
Новые требования регламентируют разведение огня на землях общего пользования, а также территориях частных домов. А именно — запрещается использовать открытый огонь для приготовления пищи вне специально отведённых и оборудованных для этого местах. Это можно делать в мангалах, жаровнях и других приспособлениях.
Также запрещается сжигать мусор, траву, листву и другие отходы, материалы или изделия вблизи зданий и сооружений. При этом в новой редакции разрешается сжигать сухую траву, ветки, листву и другую горючую растительность на расстоянии не менее 15 метров от зданий, сооружений или других построек, а в случае сжигания в металлической ёмкости или бочке — минимально допустимое расстояние может быть уменьшено вдвое (до 7,5 метров). При этом сжигать можно только в безветренную погоду.
Кроме этого, новые требования закрепили обязательную установку автономных пожарных дымовых извещателей в комнатах квартир и жилых домов, в которых проживают многодетные семьи, семьи, которые находятся в трудной жизненной ситуации, в социально опасном положении, если в этих помещениях не установлены системы пожарной сигнализации, предусмотренные проектом дома.
Новые правила коснутся и ширины требуемой минерализованной полосы, отделяющей граничащие с лесом объекты. С 0,5 м она будет увеличена до 1,4 м.
Кроме того, вокруг населённых пунктов, подверженных угрозе лесных и ландшафтных пожаров, должна быть создана минерализованная полоса шириной не менее 10 м.
У нас имеется нормативно-правовой документ в виде постановления правительства Белгородской области, который определят количество населённых пунктов, которые подтверждены угрозе лесных и ландшафтных пожаров. Их количество большое. В соответствии с новыми правилами главы сельских территорий не для галочки проведут опашку, и мы это начнём контролировать с 1 марта текущего года.
Сергей Потапов