В Белгородской области не выявили новый штамм коронавируса «Кракен»

Напомним, что в первую неделю 2023 году «Кракен» обнаружили в 28 странах Европы, в Африке и Новой Зеландии. Этот вариант коронавируса не обладает повышенной летальностью и переносится не тяжелее, чем другие. Однако он более заразный и быстро распространяется. Симптомы «Кракена» — слабость, головная боль, повышенная температура, заложенность носа, боли в горле, чихание и кашель, ломота в мышцах и суставах.