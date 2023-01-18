В Белгородской области не выявили новый штамм коронавируса «Кракен»

Posted Сегодня, 08:06
Published Сегодня, 08:06
Modified Сегодня, 08:08
Updated Сегодня, 08:08
Министр здравоохранения Белгородской области Андрей Иконников сообщил, что в регионе не зафиксировано случаев заражения новым подтипом омикрон-штамма «Кракеном».
Я о таком не слышал. Министерство таких исследований не проводит. Пробы необходимо отправлять в институт Роспотребназдора. Но пока мы не слышали, чтобы такой подтип у нас появился.
Андрей Иконников
Напомним, что в первую неделю 2023 году «Кракен» обнаружили в 28 странах Европы, в Африке и Новой Зеландии. Этот вариант коронавируса не обладает повышенной летальностью и переносится не тяжелее, чем другие. Однако он более заразный и быстро распространяется. Симптомы «Кракена» — слабость, головная боль, повышенная температура, заложенность носа, боли в горле, чихание и кашель, ломота в мышцах и суставах.
Стоит также отметить, что в настоящий момент на территории области преобладает штамм «омикрон».