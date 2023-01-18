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Posted Сегодня, 08:06

Published Сегодня, 08:06

Modified Сегодня, 08:08

Updated Сегодня, 08:08

В Белгородской области не выявили новый штамм коронавируса «Кракен»

Сегодня, 08:06
Фото: 1MI
О этом сообщил в ходе брифинга по коронавирусу глава белгородского минздрава Андрей Иконников.

Министр здравоохранения Белгородской области Андрей Иконников сообщил, что в регионе не зафиксировано случаев заражения новым подтипом омикрон-штамма «Кракеном».

Я о таком не слышал. Министерство таких исследований не проводит. Пробы необходимо отправлять в институт Роспотребназдора. Но пока мы не слышали, чтобы такой подтип у нас появился.
Андрей Иконников

Напомним, что в первую неделю 2023 году «Кракен» обнаружили в 28 странах Европы, в Африке и Новой Зеландии. Этот вариант коронавируса не обладает повышенной летальностью и переносится не тяжелее, чем другие. Однако он более заразный и быстро распространяется. Симптомы «Кракена» — слабость, головная боль, повышенная температура, заложенность носа, боли в горле, чихание и кашель, ломота в мышцах и суставах.

Стоит также отметить, что в настоящий момент на территории области преобладает штамм «омикрон».

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#Алина Харина#Медицина#Коронавирус#Белгородская область#Андрей иконников#Ковид#Омикрон#Роспотребнадзор
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