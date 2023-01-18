В Белгородской области не будут увеличивать количество сельхозярмарок

Posted Сегодня, 13:20
Published Сегодня, 13:20
Modified Сегодня, 13:22
Updated Сегодня, 13:22
Как отметил чиновник, эффект от проведения ярмарок есть. Если говорить о малых хозяйствах, которые не могут зайти в федеральные торговые сети или открыть магазин, для них это как раз эффективный канал сбыта.
У нас есть такие производители, которые неделю вырабатывают продукцию, приезжают на выходные на ярмарку, продают, а потом опять неделю работают. А для покупателей ярмарка — это возможность приобрести фермерскую качественную продукцию по хорошей цене.
Андрей Антоненко
При этом увеличивать количество ярмарочных мест пока не планируют.
Мы ещё не вышли на максимум, чтобы принимать решения по увеличению мест. Сегодня существующие места позволяют полноценно разметить всех желающих. Традиционно мы увидели, что после новогодних праздников есть определённый спад по спросу. Планируем, что к 23 февраля и 8 марта опять пойдёт наплыв населения за качественной фермерской продукцией.
Андрей Антоненко