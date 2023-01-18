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Posted Сегодня, 08:35

Published Сегодня, 08:35

Modified Сегодня, 08:37

Updated Сегодня, 08:37

В Белгородской области хотят построить базу для хранения матсредств после СВО

Сегодня, 08:35
Фото: 1MI
В настоящее время проектная документация на стадии получения заключения государственной экспертизы. База может появиться в Корочанском районе. Подробнее рассказал руководитель регионального управления МЧС Сергей Потапов.

Как отметил Потапов, за последний год регион получил огромное количество материальных средств из государственного резерва в собственность правительства области.

У нас огромное количество палаток, кроватей, постельных принадлежностей, мебели, умывальников, передвижных электростанций и т. д. Вот это всё, когда всё завершится, нужно где-то складывать и хранить. На сегодняшний день, к сожалению, у нас таких складских ёмкостей нет.
Сергей Потапов

Поэтому ведомство подготовило проектную документацию на строительство склада. В настоящее время документы на стадии получения положительного заключения государственной экспертизы. При этом средства на строительство объекта пока не выделены. Но он может появиться в Корочанском районе.

Это будут складские помещения (некоторые будут тёплые), помещение для развёртывания пункта приёма личного состава при мобилизации и пункт приёма техники.
Сергей Потапов
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#Операция на Украине#Корочанский район#Кристина Семенчук#Белгородская область#Сергей потапов#Склад#МЧС
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