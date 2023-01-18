В Белгородской области хотят построить базу для хранения матсредств после СВО

Posted Сегодня, 08:35
Published Сегодня, 08:35
Modified Сегодня, 08:37
Updated Сегодня, 08:37
Как отметил Потапов, за последний год регион получил огромное количество материальных средств из государственного резерва в собственность правительства области.
У нас огромное количество палаток, кроватей, постельных принадлежностей, мебели, умывальников, передвижных электростанций и т. д. Вот это всё, когда всё завершится, нужно где-то складывать и хранить. На сегодняшний день, к сожалению, у нас таких складских ёмкостей нет.
Сергей Потапов
Поэтому ведомство подготовило проектную документацию на строительство склада. В настоящее время документы на стадии получения положительного заключения государственной экспертизы. При этом средства на строительство объекта пока не выделены. Но он может появиться в Корочанском районе.
Это будут складские помещения (некоторые будут тёплые), помещение для развёртывания пункта приёма личного состава при мобилизации и пункт приёма техники.
Сергей Потапов