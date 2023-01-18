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Posted Сегодня, 14:47

Published Сегодня, 14:47

Modified Сегодня, 14:49

Updated Сегодня, 14:49

В белгородском приграничье ищут пропавшего в канун старого Нового года мужчину

Сегодня, 14:47
Фото: группа поискового отряда «Лиза Алерт»
Михаил Жбрыкунов пропал в селе Ржевка Шебекинского горокруга. Житель региона ушёл из дома и не вернулся, сообщили в группе поискового отряда «Лиза Алерт».
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В селе Ржевка Шебекинского горокруга пропал 49-летний Михаил Жбрыкунов. Мужчина ушёл из дома 13 января. С тех пор его местонахождение неизвестно.

Рост мужчины — 170 см, телосложение худощавое, волосы седые, глаза зелёные. В день пропажи житель приграничья был одет в чёрную куртку, чёрные спортивные штаны и галоши.

Всех, кому что-либо известно о пропавшем, просят обращаться по номеру телефона горячей линии отряда 8 800 700 54 52 (бесплатно по РФ) или 112.

Напомним, ранее сообщалось о пропаже белгородца на машине. Александр Дерий исчез 11 января. Вскоре мужчина нашёлся.

Фото: группа поискового отряда «Лиза Алерт»
Рядом с горевшим гаражом в канализационном люке нашли труп пропавшего без вести
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