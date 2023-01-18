В белгородском приграничье ищут пропавшего в канун старого Нового года мужчину

Posted Сегодня, 14:47
Published Сегодня, 14:47
Modified Сегодня, 14:49
Updated Сегодня, 14:49
В селе Ржевка Шебекинского горокруга пропал 49-летний Михаил Жбрыкунов. Мужчина ушёл из дома 13 января. С тех пор его местонахождение неизвестно.
Рост мужчины — 170 см, телосложение худощавое, волосы седые, глаза зелёные. В день пропажи житель приграничья был одет в чёрную куртку, чёрные спортивные штаны и галоши.
Всех, кому что-либо известно о пропавшем, просят обращаться по номеру телефона горячей линии отряда 8 800 700 54 52 (бесплатно по РФ) или 112.
Напомним, ранее сообщалось о пропаже белгородца на машине. Александр Дерий исчез 11 января. Вскоре мужчина нашёлся.