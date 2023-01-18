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Posted Сегодня, 07:49

Published Сегодня, 07:49

Modified Сегодня, 07:51

Updated Сегодня, 07:51

В белгородском кинотеатре объяснили сеанс «Аватара» с вмятиной на экране

Сегодня, 07:49
Фото: Соцсети "Честный Список | Белгород"

Директор «Русича» в Белгороде объяснил вмятину на киноэкране вылезшим сабвуфером

По его словам, новая акустика не справилась с громкостью спецэффектов. Денис Загребайлов прокомментировал ситуацию в кинотеатре «Подъёму».

Ранее мы писали, что в кинотеатре «Русич» зрителям пришлось смотреть фильм с вмятиной в центре экрана. Такое удовольствие предлагали за 400 рублей с одного человека.

После освещения жалобы в СМИ директор кинотеатра «Русич» Денис Загребайлов прокомментировал ситуацию. По его словам, в зале № 1 из-под экрана пытался вылезти сабвуфер. А произошло это из-за громкости спецэффектов.

Купили активную акустику под Новый год, заэкранный сабвуфер чуть вылез на экран из-за громкости спецэффектов. Прошу заметить, сразу на фильме это было и исправлено. 
Денис Загребайлов

По словам Загребайлова, пожаловавшейся посетительнице кинотеатра предложили вернуть деньги, но ответа от неё не было.

Если верить директору «Русича», проблема сабвуфера появилась в зале во время сеанса и её сразу устранили. Но на фотографиях видно, что вмятина была и до сеанса. А зрительница вряд ли бы предостерегла белгородцев от похода конкретно в этот зал, если бы ещё до конца фильма проблемы с экраном решили.

В «Русиче» белгородцам за 400₽ предлагают посмотреть на вмятый экран
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#Ася Дугнист#Общество#Русич#Кинотеатр#Денис Загребайлов#Сабвуфер#Белгород#Новости Белгорода
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