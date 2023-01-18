В белгородском кинотеатре объяснили сеанс «Аватара» с вмятиной на экране

Если верить директору «Русича», проблема сабвуфера появилась в зале во время сеанса и её сразу устранили. Но на фотографиях видно, что вмятина была и до сеанса. А зрительница вряд ли бы предостерегла белгородцев от похода конкретно в этот зал, если бы ещё до конца фильма проблемы с экраном решили.