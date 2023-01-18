В белгородском кинотеатре объяснили сеанс «Аватара» с вмятиной на экране

Posted Сегодня, 07:49
Published Сегодня, 07:49
Modified Сегодня, 07:51
Updated Сегодня, 07:51
Ранее мы писали, что в кинотеатре «Русич» зрителям пришлось смотреть фильм с вмятиной в центре экрана. Такое удовольствие предлагали за 400 рублей с одного человека.
После освещения жалобы в СМИ директор кинотеатра «Русич» Денис Загребайлов прокомментировал ситуацию. По его словам, в зале № 1 из-под экрана пытался вылезти сабвуфер. А произошло это из-за громкости спецэффектов.
Купили активную акустику под Новый год, заэкранный сабвуфер чуть вылез на экран из-за громкости спецэффектов. Прошу заметить, сразу на фильме это было и исправлено.
Денис Загребайлов
По словам Загребайлова, пожаловавшейся посетительнице кинотеатра предложили вернуть деньги, но ответа от неё не было.
Если верить директору «Русича», проблема сабвуфера появилась в зале во время сеанса и её сразу устранили. Но на фотографиях видно, что вмятина была и до сеанса. А зрительница вряд ли бы предостерегла белгородцев от похода конкретно в этот зал, если бы ещё до конца фильма проблемы с экраном решили.