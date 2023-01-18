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Posted Сегодня, 11:14

Published Сегодня, 11:14

Modified Сегодня, 11:19

Updated Сегодня, 11:19

В Белгороде столкнулись маршрутный автобус и Honda, есть пострадавшая

Сегодня, 11:14
Фото: УГИБДД по Белгородской области

В Белгородской области разбилась девушка за рулём «Жигулей»

Авария произошла накануне. Всего в регионе за минувшие сутки зарегистрировали три ДТП с пострадавшими, один человек погиб, сообщили в УМВД.

17 января в Белгородской области зафиксировали три аварии с пострадавшими. Одно из происшествий закончилось летальным исходом, остальные — травмами различной степени тяжести.

Так, в посёлке Чернянка 20-летняя автомобилистка из-за высокой скорости не справилась с управлением «Жигули». Автомобиль выехал на обочину, съехал в кювет, после чего — врезался на дерево. Девушка умерла на месте.

В Валуйках также произошло серьёзное ДТП, после которого человека пришлось госпитализировать. На водителя «Лада Калина» упало содержимое грузовика, который ехал по встречной полосе. Как выяснилось, водитель грузовика неправильно закрепил металлическую конструкцию. Из-за этого 31-летнего мужчину, управлявшего легковушкой, госпитализировали.

А на улице Магистральной в Белгороде 46-летний водитель Honda во время перестроения нарушил правила и столкнулся с маршрутным автобусом. Из-за этого 32-летняя пассажирка общественного транспорта пострадала.

В Белгородской области появилась интерактивная карта ДТП
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