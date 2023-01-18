В Белгороде столкнулись маршрутный автобус и Honda, есть пострадавшая

Posted Сегодня, 11:14
Published Сегодня, 11:14
Modified Сегодня, 11:19
Updated Сегодня, 11:19
17 января в Белгородской области зафиксировали три аварии с пострадавшими. Одно из происшествий закончилось летальным исходом, остальные — травмами различной степени тяжести.
Так, в посёлке Чернянка 20-летняя автомобилистка из-за высокой скорости не справилась с управлением «Жигули». Автомобиль выехал на обочину, съехал в кювет, после чего — врезался на дерево. Девушка умерла на месте.
В Валуйках также произошло серьёзное ДТП, после которого человека пришлось госпитализировать. На водителя «Лада Калина» упало содержимое грузовика, который ехал по встречной полосе. Как выяснилось, водитель грузовика неправильно закрепил металлическую конструкцию. Из-за этого 31-летнего мужчину, управлявшего легковушкой, госпитализировали.
А на улице Магистральной в Белгороде 46-летний водитель Honda во время перестроения нарушил правила и столкнулся с маршрутным автобусом. Из-за этого 32-летняя пассажирка общественного транспорта пострадала.