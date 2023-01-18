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Posted Сегодня, 13:31

Published Сегодня, 13:31

Modified Сегодня, 13:33

Updated Сегодня, 13:33

В 2022 году Белгородская область экспортировала сельхозпродукции на 900 млн $

Сегодня, 13:31
Фото: 1MI
Данные озвучил региональный министр сельского хозяйства и продовольствия Андрей Антоненко. При этом рынки сбыта белгородских производителей не сильно изменились.
Сюжет
Экспорт

В ходе брифинга региональный министр сельского хозяйства и продовольствия Андрей Антоненко рассказал, каким образом изменился экспорт сельхозпродукции из Белгородской области в 2022 году.

Он отметил, что рынки сбыта белгородских производителей не сильно изменились. В последние несколько лет предприниматели были ориентированы на Азию и Ближний Восток.

Логистика экспорта не изменилась. Произошло усиление на те страны, которые ведут дружественную политику по отношению к России.
Андрей Антоненко

Он также добавил, что объём поставок остался на прежнем уровне. По предварительным данным, в 2022 году Белгородская область экспортировала сельхозпродукции на 900 млн долларов.

 

 

 

В Белгородской области снизились объёмы экспорта
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#Кристина Семенчук#Экономика#Белгородская область#Андрей Антоненко#Экспорт#Аграрии белгородчины#Сумма экспорта
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