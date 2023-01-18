Posted Сегодня, 13:31
Published Сегодня, 13:31
Modified Сегодня, 13:33
Updated Сегодня, 13:33
В ходе брифинга региональный министр сельского хозяйства и продовольствия Андрей Антоненко рассказал, каким образом изменился экспорт сельхозпродукции из Белгородской области в 2022 году.
Он отметил, что рынки сбыта белгородских производителей не сильно изменились. В последние несколько лет предприниматели были ориентированы на Азию и Ближний Восток.
Логистика экспорта не изменилась. Произошло усиление на те страны, которые ведут дружественную политику по отношению к России.
Андрей Антоненко
Он также добавил, что объём поставок остался на прежнем уровне. По предварительным данным, в 2022 году Белгородская область экспортировала сельхозпродукции на 900 млн долларов.