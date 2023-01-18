Семьям мобилизованных белгородцев продлили выплаты до 31 марта

Posted Сегодня, 14:42
Published Сегодня, 14:42
Modified Сегодня, 14:44
Updated Сегодня, 14:44
В Белгородской области семьям мобилизованных и военнослужащих по контракту продлили выплаты до 31 марта 2023 года. Соответствующие корректировки вносятся в документ, принятый ещё в октябре.
Речь о единовременной выплате в размере 50 тыс. рублей на рождение ребёнка и ежемесячной выплате в 3 тыс. рублей на питание каждого ребёнка до 18 лет или до 23 лет, если он обучается очно.
Ранее сообщалось, что до конца марта также продлили компенсацию за съём жилья переехавшим белгородцам. Причём на ежемесячные выплаты могут рассчитывать не все, а только те семьи, которых отселили из-за введения режима ЧС в населённых пунктах.