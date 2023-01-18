Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 14:42

Published Сегодня, 14:42

Modified Сегодня, 14:44

Updated Сегодня, 14:44

Семьям мобилизованных белгородцев продлили выплаты до 31 марта

Сегодня, 14:42
Фото: 1MI
Родные военнослужащих будут получать выплаты на питание детей и единовременную выплату за рождение ребёнка до конца марта, следует из постановления регионального правительства.
Сюжет
Выплаты

В Белгородской области семьям мобилизованных и военнослужащих по контракту продлили выплаты до 31 марта 2023 года. Соответствующие корректировки вносятся в документ, принятый ещё в октябре. 

Речь о единовременной выплате в размере 50 тыс. рублей на рождение ребёнка и ежемесячной выплате в 3 тыс. рублей на питание каждого ребёнка до 18 лет или до 23 лет, если он обучается очно.

Ранее сообщалось, что до конца марта также продлили компенсацию за съём жилья переехавшим белгородцам. Причём на ежемесячные выплаты могут рассчитывать не все, а только те семьи, которых отселили из-за введения режима ЧС в населённых пунктах.

Компенсацию за съём жилья переехавшим белгородцам продлили до конца марта
Узнать подробнее
Читайте также:
Белгородские медики будут получать специальную социальную выплату с февраляВ Белгородской области в 2023 году сохранятся все региональные выплаты на детейДепутат Госдумы предложил ввести выплаты белгородцам за «тяжёлые условия проживания»
#Наталья Корявых#Общество#Выплаты#Белгородская область#Правительство области#Деньги#Компенсации#Эксклюзив#Военнослужащие#Мобилизованные
Подпишитесь
Купить готовый бизнес: белгородцы продают известные базы отдыха от 50 млн рублей
Сегодня, 14:59
Под Белгородом власти свернули строительство загадочного объекта
Сегодня, 07:26
Белгородские бизнесмены выставили на продажу коммерческую недвижимость на 3 млрд
Сегодня, 09:43
Белгородец написал заявление на автосалон из-за подозрений в подделке его подписи
Сегодня, 11:11
«На гражданку не хочу»: санинструктор из Белгорода рассказала о спасении бойцов в ЛНР
Сегодня, 12:56