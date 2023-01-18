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Posted Сегодня, 09:11

Published Сегодня, 09:11

Modified Сегодня, 09:13

Updated Сегодня, 09:13

Сбежавшего из части военнослужащего ликвидировали при задержании в Липецкой области

Сегодня, 09:11
Фото: 1MI
Мужчину разыскивали в Воронежской и Липецкой областях. Ориентировку на него опубликовали в Сети 18 января, сегодня же прошло его задержание. В липецкой администрации заверили, что ситуация под контролем, угрозы местным жителям нет.

В Сети 18 января появилась ориентировка на сбежавшего из части военнослужащего. Зону СВО он покинул 13 января. По данным некоторых источников, 31-летний мужчина был вооружён.

Как пишут «Новые известия», в последний раз военнослужащего видели в Воронеже. Предполагалось, что затем он отправится в Липецкую область, где находится его дом.

В администрации региона 18 января сообщили, что военнослужащего нашли и ликвидировали.

«Ситуация под контролем силовых структур. Угрозы для жителей нет. Ведутся доследственные мероприятия», — добавили в пресс-службе местного правительства.

Telegram-канал Baza пишет, что военнослужащий при задержании открыл огонь по спецназу. При нём обнаружили автоматы и гранаты.

Полицейские задержали сбежавшего в Белгородской области военнослужащего
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#Инна Рогова#Происшествия#Воронежская область#Липецкая область#Задержание#Военнослужащий
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