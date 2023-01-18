Сбежавшего из части военнослужащего ликвидировали при задержании в Липецкой области

Posted Сегодня, 09:11
Published Сегодня, 09:11
Modified Сегодня, 09:13
Updated Сегодня, 09:13
В Сети 18 января появилась ориентировка на сбежавшего из части военнослужащего. Зону СВО он покинул 13 января. По данным некоторых источников, 31-летний мужчина был вооружён.
Как пишут «Новые известия», в последний раз военнослужащего видели в Воронеже. Предполагалось, что затем он отправится в Липецкую область, где находится его дом.
В администрации региона 18 января сообщили, что военнослужащего нашли и ликвидировали.
«Ситуация под контролем силовых структур. Угрозы для жителей нет. Ведутся доследственные мероприятия», — добавили в пресс-службе местного правительства.
Telegram-канал Baza пишет, что военнослужащий при задержании открыл огонь по спецназу. При нём обнаружили автоматы и гранаты.