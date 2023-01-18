Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 08:17

Published Сегодня, 08:17

Modified Сегодня, 08:44

Updated Сегодня, 08:44

РСЧС предупреждает о новых обстрелах в Белгородской области

Сегодня, 08:17
Фото: Bel.ru

Село в приграничном горокруге Белгородской области попало под обстрел

Жителей валуйского села Долгое просят уйти в укрытия. Накануне горокруг уже попадал под обстрел ВСУ, был пострадавший.
Сюжет
Обстрел

В Белгородской области под обстрел ВСУ попало село Долгое в приграничном Валуйском горокруге. Местным жителям приходит СМС-рассылка с просьбой уйти в укрытия.

Дополнение. Спустя время предупреждения об обстреле разослали и жителям хутора Панков в Шебекинском горокруге. Официальной информации по ситуации не было. 

Накануне валуйчане тоже получили предупреждения об обстреле. СМС приходили жителям сёл Долгое и Бутырки.

Одно из происшествий подтвердил губернатор Вячеслав Гладков. По его словам, при обстреле пострадал человек — у него было ранение лёгкой степени тяжести. Помимо этого, в домах выбило окна.

Громко накануне было и в Белгороде. Ночью над городом и Белгородским районом сработала система ПВО. Утром 17 января сообщалось об обстреле Шебекино.

В небе над Белгородом раздалось несколько взрывов
Узнать подробнее
Читайте также:
На ремонт повреждённого при обстреле рынка в Шебекино понадобится 300 млн рублейНовый обстрел в Белгородской области: есть раненый, выбиты окна в домахПёс, пытавшийся спасти охранника под Белгородом, лишился лапы при обстреле
#Инна Рогова#Происшествия#Обстрел#СВО#Белгородская область#Валуйский горокруг#Долгое#Обстрел ВСУ#Смс#Укрытия
Подпишитесь
Белгородцы жалуются на мусорный хаб в районе зоопарка
Сегодня, 07:22
Под Белгородом власти свернули строительство загадочного объекта
Сегодня, 07:26
Белгородские бизнесмены выставили на продажу коммерческую недвижимость на 3 млрд
Сегодня, 09:43
Молодой военнослужащий из Белгородской области погиб в ходе артобстрела в зоне СВО
Сегодня, 06:40
В Белгородской области с марта вступят в силу новые правила противопожарного режима
Сегодня, 08:01