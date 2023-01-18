РСЧС предупреждает о новых обстрелах в Белгородской области

Posted Сегодня, 08:17
Published Сегодня, 08:17
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Updated Сегодня, 08:44
В Белгородской области под обстрел ВСУ попало село Долгое в приграничном Валуйском горокруге. Местным жителям приходит СМС-рассылка с просьбой уйти в укрытия.
Дополнение. Спустя время предупреждения об обстреле разослали и жителям хутора Панков в Шебекинском горокруге. Официальной информации по ситуации не было.
Одно из происшествий подтвердил губернатор Вячеслав Гладков. По его словам, при обстреле пострадал человек — у него было ранение лёгкой степени тяжести. Помимо этого, в домах выбило окна.
Громко накануне было и в Белгороде. Ночью над городом и Белгородским районом сработала система ПВО. Утром 17 января сообщалось об обстреле Шебекино.