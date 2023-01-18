РЭО озвучил рейтинг лучших регионов в сфере государственно-частного партнерства

Как объяснил гендиректор РЭО Денис Буцаев, подобные договоры — это ключевой механизм инвестиций в отрасль обращения с ТКО. На объекты инфраструктуры сегодня требуется порядка 550 млрд рублей. Для обеспечения финансирования нужны частные средства. В этой связи РЭО готов оказать финансовую поддержку регионам, если проекты станут реализовываться с помощью концессионных соглашений. При этом концессионерам предоставят льготные долгосрочные займы. Такие концессии уже отрабатываются на ближайшие годы. Речь идет о почти 200 млрд рублей инвестиций, направленных на развитие отрасли. Объем поддержки достигает 95% от общего объема инвестиций.