РЭО озвучил рейтинг лучших регионов в сфере государственно-частного партнерства

Posted Сегодня, 16:59
Published Сегодня, 16:59
Modified Сегодня, 16:59
Updated Сегодня, 16:59
Лидерами стали Тюменская, Сахалинская, Псковская, Архангельская, Магаданская области, республики Чувашия, Мордовия, Дагестан и Алтай, а также ХМАО-Югра.
По информации newsnn, эти субъекты более интенсивно, чем другие, подписывают концессионные соглашения на возведение новых объектов инфраструктуры отрасли обращения с ТКО. Концессии способствуют реализации планов, утвержденных нацпроектом «Экология». Имеются в виду 100-процентная сортировка мусора и снижение объемов захоронения ТКО в два раза. Чем быстрее построят такие объекты, тем скорее все ТКО, что образуются в регионе и поддаются переработке, будут переработаны.
Как объяснил гендиректор РЭО Денис Буцаев, подобные договоры — это ключевой механизм инвестиций в отрасль обращения с ТКО. На объекты инфраструктуры сегодня требуется порядка 550 млрд рублей. Для обеспечения финансирования нужны частные средства. В этой связи РЭО готов оказать финансовую поддержку регионам, если проекты станут реализовываться с помощью концессионных соглашений. При этом концессионерам предоставят льготные долгосрочные займы. Такие концессии уже отрабатываются на ближайшие годы. Речь идет о почти 200 млрд рублей инвестиций, направленных на развитие отрасли. Объем поддержки достигает 95% от общего объема инвестиций.
Активную работу по заключению и реализации действующих концессионных соглашений показали также Иркутская, Калининградская, Кемеровская, Курганская, Липецкая, Мурманская, Нижегородская области и ряд других субъектов РФ.
Для получения финансовой поддержки РЭО в рамках концессионных соглашений проекты должны соответствовать определенным требованиям: находиться в территориальной и федеральной схемах обращения с отходами, быть в паспорте регионального проекта и региональной программе. Также нужно предоставить на объекты разработанную проектно-сметную документацию и заключения госэкспертиз.
Все проекты по концессионным соглашениям направлены на формирование экономики замкнутого цикла в стране.