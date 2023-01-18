Рекордный урожай кукурузы в Белгородской области продолжают собирать в январе

Posted Сегодня, 13:37
Published Сегодня, 13:37
Modified Сегодня, 13:39
Updated Сегодня, 13:39
Как отметил чиновник, несмотря на выход из оптимальных технологических сроков по сбору урожая, кукуруза — культура, которая позволяет безболезненно аграриям её ещё убрать.
Мы выходим на финишную прямую. Подсолнечника мы убрали на 98% от общего объёма, кукурузу — на 92%. Я прогнозирую, если погода позволит, закончить уборку в течение одной-двух недель.
Андрей Антоненко
Антоненко добавил, что по итогам 2022 года белгородским производителям удалось намолотить рекордные 4 млн тонн зерновых и зернобобовых культур. Ещё власти прогнозируют поставить новый рекорд по кукурузе — достигнуть 1 млн тонн.
Все показатели по всем направлениям были достигнуты. Если сравнивать с 2021 годом, мы отработали в положительной динамике и перевыполнили показатели. На 2023 год мы планируем, несмотря на обстановку, показатели не снижать, а даже увеличивать. На сегодняшний день рисков не видим.
Андрей Антоненко