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Posted Сегодня, 13:37

Published Сегодня, 13:37

Modified Сегодня, 13:39

Updated Сегодня, 13:39

Рекордный урожай кукурузы в Белгородской области продолжают собирать в январе

Сегодня, 13:37
Фото: 1MI
Об этом сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия Белгородской области Андрей Антоненко. Он также добавил, что весь урожай с полей планируют собрать в течение нескольких недель.

Как отметил чиновник, несмотря на выход из оптимальных технологических сроков по сбору урожая, кукуруза — культура, которая позволяет безболезненно аграриям её ещё убрать.

Мы выходим на финишную прямую. Подсолнечника мы убрали на 98% от общего объёма, кукурузу — на 92%. Я прогнозирую, если погода позволит, закончить уборку в течение одной-двух недель.
Андрей Антоненко

Антоненко добавил, что по итогам 2022 года белгородским производителям удалось намолотить рекордные 4 млн тонн зерновых и зернобобовых культур. Ещё власти прогнозируют поставить новый рекорд по кукурузе — достигнуть 1 млн тонн.

Все показатели по всем направлениям были достигнуты. Если сравнивать с 2021 годом, мы отработали в положительной динамике и перевыполнили показатели. На 2023 год мы планируем, несмотря на обстановку, показатели не снижать, а даже увеличивать. На сегодняшний день рисков не видим.
Андрей Антоненко

 

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#Экономика#Белгородская область#Андрей Антоненко#Урожай#Кукуруза#Подсолнечник#Посевная#Кристина Семенчук
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