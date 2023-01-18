Работа ПВО, продажа недвижимости в Белгороде и след анастасийцев: итоги дня

В конце 2022 и начале 2023 года на специализированных площадках появилось порядка 30 объявлений о продаже коммерческой недвижимости в Белгороде и его окрестностях. Однако не во всех случаях это может быть связано со спецоперацией и близостью Белгородчины к границе. Дело в том, что несколько зданий из списка принадлежит бизнесменам Фуглаевым, которых судили за мошенничество.