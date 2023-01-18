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Posted Сегодня, 16:00

Published Сегодня, 16:00

Modified Сегодня, 16:00

Updated Сегодня, 16:00

Работа ПВО, продажа недвижимости в Белгороде и след анастасийцев: итоги дня

Сегодня, 16:00
Фото: Bel.ru
Над Красногвардейским районом сработала система ПВО, белгородские бизнесмены продают коммерческую недвижимость на 3 млрд рублей, а на плакате прохоровского «Сада любви» нашли след критикуемого религиозного объединения.

Работа ПВО

18 января в Красногвардейском районе было громко — сработала система ПВО. Как сообщил губернатор Вячеслав Гладков, обошлось без пострадавших и разрушений. Взрывы местные жители услышали около полудня.

Громкие звуки дошли до Новооскольского горокруга и Чернянского района.

Накануне в небе над Белгородом и Белгородским районом также раздались взрывы. Тогда тоже сработала противовоздушная оборона.

Гладков сообщил о работе ПВО в Белгородской области
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Продажа недвижимости

Белгородские предприниматели продают коммерческую недвижимость на 3 млрд рублей. В приграничном регионе на продажу выставили торговые центры, гостиницы и ряд других объектов. Эксперты предполагают, что бизнесмены решили избавиться от «рисковых активов», но отмечают, что тенденция касается только 10% рынка.

В конце 2022 и начале 2023 года на специализированных площадках появилось порядка 30 объявлений о продаже коммерческой недвижимости в Белгороде и его окрестностях. Однако не во всех случаях это может быть связано со спецоперацией и близостью Белгородчины к границе. Дело в том, что несколько зданий из списка принадлежит бизнесменам Фуглаевым, которых судили за мошенничество.

Белгородские бизнесмены выставили на продажу коммерческую недвижимость на 3 млрд
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«Сад любви»

На стенде прохоровского «Сада любви» нашли след критикуемого религиозного объединения анастасийцев. По-другому их называют «Звенящие кедры России». Представители сообщества не признают здравоохранение и образование, живут без удобств, предпочитая «гармонию с природой».

На плакате заметили фрагменты из серии книг Александра Саврасова «Знания первоисточников». Сам автор имеет склонность к оккультизму и упоминаемым анастасийцам. Последние даже мелькали в уголовных делах. В Нижнем Новгороде судили родителей из-за гибели ребёнка. Взрослые как раз состояли в подобном объединении.

На плакате «Сада любви» под Белгородом нашли след анастасийцев
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