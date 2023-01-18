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Posted Сегодня, 07:26

Published Сегодня, 07:26

Modified Сегодня, 07:31

Updated Сегодня, 07:31

Под Белгородом власти свернули строительство загадочного объекта

Сегодня, 07:26
Фото: «Фонарь»

Чиновники передумали строить медцентр под Белгородом из-за особенностей местности

Городская администрация решила свернуть стройку, сославшись на особенности геологической структуры местности. По словам очевидцев, на месте не было паспорта, поэтому жители даже не знали, какой объект здесь возводят. Впрочем, от его строительства уже решили отказаться, пишет «Фонарь».

Власти решили свернуть строительство медицинского центра под Белгородом. Чиновники сослались на особенности геологической структуры местности. Интересно, что об этом стало известно только после запроса журналистов.

Изначально в редакцию обратилась жительница Белгорода. Она обратила внимание на работы недалеко от базы «Белогорье». Там стояла строительная техника. Также на участке вырубили деревья на месте бывшего болота. Женщина предположила, что это может быть строительство крематория, и попросила подтвердить или опровергнуть эту информацию. Дело в том, что непосредственно на месте стройки паспорта не было.

Вскоре читательница рассказала, что стройку в срочном порядке свернули. В мэрии редакции пояснили, что планировалось строительство медицинского центра. От планов пришлось отказаться из-за особенностей геологической структуры местности.

Строительную площадку демонтируют. Рабочие также убирают мусор и выносят материалы.

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#Общество#Наталья Корявых#Белгородская область#Белгород#Мэрия#Медицинский центр#Строительство#Крематорий#Паспорт объекта
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