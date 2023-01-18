Под Белгородом власти свернули строительство загадочного объекта

Изначально в редакцию обратилась жительница Белгорода. Она обратила внимание на работы недалеко от базы «Белогорье». Там стояла строительная техника. Также на участке вырубили деревья на месте бывшего болота. Женщина предположила, что это может быть строительство крематория, и попросила подтвердить или опровергнуть эту информацию. Дело в том, что непосредственно на месте стройки паспорта не было.