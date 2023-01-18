Под Белгородом власти свернули строительство загадочного объекта

Posted Сегодня, 07:26
Published Сегодня, 07:26
Modified Сегодня, 07:31
Updated Сегодня, 07:31
Власти решили свернуть строительство медицинского центра под Белгородом. Чиновники сослались на особенности геологической структуры местности. Интересно, что об этом стало известно только после запроса журналистов.
Изначально в редакцию обратилась жительница Белгорода. Она обратила внимание на работы недалеко от базы «Белогорье». Там стояла строительная техника. Также на участке вырубили деревья на месте бывшего болота. Женщина предположила, что это может быть строительство крематория, и попросила подтвердить или опровергнуть эту информацию. Дело в том, что непосредственно на месте стройки паспорта не было.
Вскоре читательница рассказала, что стройку в срочном порядке свернули. В мэрии редакции пояснили, что планировалось строительство медицинского центра. От планов пришлось отказаться из-за особенностей геологической структуры местности.
Строительную площадку демонтируют. Рабочие также убирают мусор и выносят материалы.