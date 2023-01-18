Под Белгородом мусор от сноса здания вывезли не на свалку, а на берег реки

Posted Сегодня, 11:52
Published Сегодня, 11:52
Modified Сегодня, 11:55
Updated Сегодня, 11:55
На улице Московской в Шебекино после сноса муниципального здания обнаружили строительный мусор. Отходы лежали прямо на берегу реки Нежеголь. Так решили избавиться от мусора вместо его вывоза на полигон ТБО.
По заключению судебно-экологической экспертизы, мусор успел негативно повлиять на почву, растительность и реку. Теперь для восстановления окружающей среды необходимо не только вывезти отходы на полигон, но и рекультивировать землю, на которой был строительный мусор.
Ответственность возложили в том числе на администрацию Шебекинского округа. Ответчикам предстоит разработать проект рекультивации и произвести её, а также избавить участок от отходов производства.