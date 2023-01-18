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Posted Сегодня, 11:52

Published Сегодня, 11:52

Modified Сегодня, 11:55

Updated Сегодня, 11:55

Под Белгородом мусор от сноса здания вывезли не на свалку, а на берег реки

Сегодня, 11:52
Фото: 1MI
Таким незамысловатым способом в Шебекинском горокруге избавились от отходов после сноса муниципального здания, сообщили в региональной прокуратуре. Ответчиков, в том числе местную администрацию, обязали разработать проект рекультивации и убрать хлам.
Сюжет
Мусор

На улице Московской в Шебекино после сноса муниципального здания обнаружили строительный мусор. Отходы лежали прямо на берегу реки Нежеголь. Так решили избавиться от мусора вместо его вывоза на полигон ТБО.

По заключению судебно-экологической экспертизы, мусор успел негативно повлиять на почву, растительность и реку. Теперь для восстановления окружающей среды необходимо не только вывезти отходы на полигон, но и рекультивировать землю, на которой был строительный мусор.

Ответственность возложили в том числе на администрацию Шебекинского округа. Ответчикам предстоит разработать проект рекультивации и произвести её, а также избавить участок от отходов производства.

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#Общество#Белгородская область#Шебекино#Мусор#Строительный мусор#Загрязнение#Загрязнение воды#Нежеголь#Ася Дугнист#Свалка
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