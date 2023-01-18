Песков ответил, объявит ли президент о новой волне частичной мобилизации 18 января

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков опровергает, что Владимир Путин 18 января заявит о новой волне мобилизации или о смене режима спецоперации. Некоторые источники ранее предполагали, что Владимир Путин якобы может объявить об этом во время мероприятий, посвящённых 80-летию прорыва блокады Ленинграда.