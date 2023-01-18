Песков ответил, объявит ли президент о новой волне частичной мобилизации 18 января

Posted Сегодня, 06:47
Published Сегодня, 06:47
Modified Сегодня, 06:52
Updated Сегодня, 06:52
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков опровергает, что Владимир Путин 18 января заявит о новой волне мобилизации или о смене режима спецоперации. Некоторые источники ранее предполагали, что Владимир Путин якобы может объявить об этом во время мероприятий, посвящённых 80-летию прорыва блокады Ленинграда.
Журналисты поинтересовались у Пескова, может ли президент объявить Украине полноценную войну или продолжить мобилизацию. Пресс-секретарь назвал это всего лишь слухами и попросил им не доверять.
Ранее Дмитрий Песков объяснил, почему Минобороны увеличило численность российских войск до 1,5 млн человек.