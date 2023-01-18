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Posted Сегодня, 06:47

Published Сегодня, 06:47

Modified Сегодня, 06:52

Updated Сегодня, 06:52

Песков ответил, объявит ли президент о новой волне частичной мобилизации 18 января

Сегодня, 06:47
Фото: 1MI

Песков снова опроверг слухи о новой волне мобилизации и смене режима спецоперации

Пресс-секретарь президента заявил, что Путин не будет заявлять о мобилизации или об изменении статуса СВО во время мероприятий в честь 80-летия прорыва блокады Ленинграда, пишет Telegram-канал «Осторожно, новости».

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков опровергает, что Владимир Путин 18 января заявит о новой волне мобилизации или о смене режима спецоперации. Некоторые источники ранее предполагали, что Владимир Путин якобы может объявить об этом во время мероприятий, посвящённых 80-летию прорыва блокады Ленинграда.

Журналисты поинтересовались у Пескова, может ли президент объявить Украине полноценную войну или продолжить мобилизацию. Пресс-секретарь назвал это всего лишь слухами и попросил им не доверять.

Ранее Дмитрий Песков объяснил, почему Минобороны увеличило численность российских войск до 1,5 млн человек.

Песков: Увеличение российской армии связано с действиями западных стран
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#Наталья Корявых#Общество#Спецоперация#Операция на Украине#Дмитрий Песков#Владимир Путин#Частичная мобилизация
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