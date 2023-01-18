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Posted Сегодня, 14:16

Published Сегодня, 14:16

Modified Сегодня, 14:18

Updated Сегодня, 14:18

Новости о дефиците детских антибиотиков в Белгородской области дошли до Госдумы

Сегодня, 14:16
Фото: 1MI
Депутат Сардана Авксентьева обратилась к главе Минпромторга РФ Денису Мантурову и попросила предоставить информацию о наличии или отсутствии дефицита лекарств в российских регионах, а также принимаемых по этому поводу мерах, пишет РИА «Новости».

О дефиците антибиотиков в Белгородской области упомянули в Госдуме. Депутат Сардана Авксентьева написала обращение к главе Минпромторга РФ Денису Мантурову и попросила предоставить информацию о наличии или отсутствии дефицита лекарств, а также мерах, принимаемых по этому вопросу.

Как отметила Авксентьева, последние несколько месяцев в СМИ фигурируют публикации о нехватке антибиотиков широкого спектра действий. Проблемы возникли с рядом препаратов. Такая ситуация наблюдается в Белгородской, Тюменской, Челябинской и других областях.

Депутат добавила, что обеспечение ценовой доступности и контроль наличия лекарственных средств в аптеках являются одними из основных задач государственной политики по обеспечению граждан лекарствами. В особенности это касается детей.

Жалобы на нехватку детских антибиотиков поступали в том числе из Валуек Белгородской области. Местные жители утверждали, что препараты закончились. Женщина рассказала, что не смогла купить необходимые антибиотики своему ребёнку ни в одной аптеке.

Как тогда сообщил губернатор Вячеслав Гладков, главу регионального минздрава Андрея Иконникова проинформировали о происходящем, поэтому чиновник должен был заняться этим вопросом.

В Валуйках закончились детские антибиотики
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