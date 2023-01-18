Новости о дефиците детских антибиотиков в Белгородской области дошли до Госдумы

О дефиците антибиотиков в Белгородской области упомянули в Госдуме. Депутат Сардана Авксентьева написала обращение к главе Минпромторга РФ Денису Мантурову и попросила предоставить информацию о наличии или отсутствии дефицита лекарств, а также мерах, принимаемых по этому вопросу.