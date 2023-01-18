Новости о дефиците детских антибиотиков в Белгородской области дошли до Госдумы

Posted Сегодня, 14:16
Published Сегодня, 14:16
Modified Сегодня, 14:18
Updated Сегодня, 14:18
О дефиците антибиотиков в Белгородской области упомянули в Госдуме. Депутат Сардана Авксентьева написала обращение к главе Минпромторга РФ Денису Мантурову и попросила предоставить информацию о наличии или отсутствии дефицита лекарств, а также мерах, принимаемых по этому вопросу.
Как отметила Авксентьева, последние несколько месяцев в СМИ фигурируют публикации о нехватке антибиотиков широкого спектра действий. Проблемы возникли с рядом препаратов. Такая ситуация наблюдается в Белгородской, Тюменской, Челябинской и других областях.
Депутат добавила, что обеспечение ценовой доступности и контроль наличия лекарственных средств в аптеках являются одними из основных задач государственной политики по обеспечению граждан лекарствами. В особенности это касается детей.
Жалобы на нехватку детских антибиотиков поступали в том числе из Валуек Белгородской области. Местные жители утверждали, что препараты закончились. Женщина рассказала, что не смогла купить необходимые антибиотики своему ребёнку ни в одной аптеке.
Как тогда сообщил губернатор Вячеслав Гладков, главу регионального минздрава Андрея Иконникова проинформировали о происходящем, поэтому чиновник должен был заняться этим вопросом.