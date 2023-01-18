Новогодние украшения в Белгороде останутся до конца января

Posted Сегодня, 14:24
Published Сегодня, 14:24
Modified Сегодня, 14:26
Updated Сегодня, 14:26
Новогодние украшения в Белгороде решили оставить до конца января. Мэр города Валентин Демидов на прошлой неделе создал опрос в соцсети, чтобы узнать мнение белгородцев. Большинство проголосовали за сохранение праздничного убранства.
Как отметил градоначальник, с горожанами он согласен. Демидов подчеркнул, что настоящей снежной зимы пока не было. Горку на Соборной площади, к слову, тоже решили не убирать.
Ранее оставить праздничное убранство и горки на Соборной площади чиновников просили сами белгородцы. Горожане говорили, что дети даже не успели толком покататься из-за установившейся погоды.
При этом внимательные белгородцы отметили, что некоторые украшения на Соборной площади немного «устали».