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Posted Сегодня, 14:24

Published Сегодня, 14:24

Modified Сегодня, 14:26

Updated Сегодня, 14:26

Новогодние украшения в Белгороде останутся до конца января

Сегодня, 14:24
Фото: Татьяна Алексютина / Bel.ru
Мэр Валентин Демидов ещё на прошлой неделе поинтересовался у белгородцев, хотят ли они сохранить новогоднюю атмосферу в городе. Горожане решили, что украшения нужно оставить.

Новогодние украшения в Белгороде решили оставить до конца января. Мэр города Валентин Демидов на прошлой неделе создал опрос в соцсети, чтобы узнать мнение белгородцев. Большинство проголосовали за сохранение праздничного убранства.

Как отметил градоначальник, с горожанами он согласен. Демидов подчеркнул, что настоящей снежной зимы пока не было. Горку на Соборной площади, к слову, тоже решили не убирать.

Ранее оставить праздничное убранство и горки на Соборной площади чиновников просили сами белгородцы. Горожане говорили, что дети даже не успели толком покататься из-за установившейся погоды.

При этом внимательные белгородцы отметили, что некоторые украшения на Соборной площади немного «устали».

Фото: Татьяна Алексютина / Bel.ru
Белгородцы предложили оставить в городе новогоднее оформление до конца января
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#Наталья Корявых#Город#Новости Белгорода#Белгородская область#Белгород#Валентин Демидов#Украшения#Горка#Новый год
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