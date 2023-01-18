На плакате «Сада любви» под Белгородом нашли след анастасийцев

Однако на этом интересности с садом не заканчиваются. Журналистка изучила творчество Саврасова и обнаружила склонность писателя к оккультизму и так называемым анастасийцам — или по-другому к «Звенящим кедрам России». В книге «Знания, хранимые дольменами» как раз упоминается некий дух Анастасия. В других книгах есть советы, как правильно воспитывать детей, в частности, отдавать их в школу «Счастье», где дети должны учиться в фруктовых садах.