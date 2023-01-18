На плакате «Сада любви» под Белгородом нашли след анастасийцев

Posted Сегодня, 10:41
Published Сегодня, 10:41
Modified Сегодня, 10:43
Updated Сегодня, 10:43
На стенде прохоровского «Сада любви» нашли след критикуемого религиозного объединения анастасийцев. Белгородская журналистка Екатерина Сечина заметила отсылку на плакате. Там есть фрагменты из серии книг Александра Саврасова «Знания первоисточников».
Ранее во время прямого эфира с губернатором Вячеславом Гладковым жители Прохоровки пожаловались, что «Сад любви» раздавила сельхозтехника. Одна из местных жительниц рассказала, что деревья и саженцы пострадали при уборке сельскохозяйственных угодий. Теперь люди обеспокоены судьбой сада, заложенного ещё при экс-губернаторе Евгении Савченко.
Интересно, что в 2016 году участок под проект официально не выделялся, поэтому он находится в аренде у частной компании и в залоге у банка. Тем не менее Гладков пообещал разобраться в ситуации.
Однако на этом интересности с садом не заканчиваются. Журналистка изучила творчество Саврасова и обнаружила склонность писателя к оккультизму и так называемым анастасийцам — или по-другому к «Звенящим кедрам России». В книге «Знания, хранимые дольменами» как раз упоминается некий дух Анастасия. В других книгах есть советы, как правильно воспитывать детей, в частности, отдавать их в школу «Счастье», где дети должны учиться в фруктовых садах.
Иными словами, эти термины и учения — прямая отсылка к автору книг про Анастасию и те самые «Звенящие кедры» Владимиру Мегре. Что до самих анастасийцев, то они не признают здравоохранение и образование, живут без удобств, предпочитая «гармонию с природой».
Мелькали участники объединения и в уголовных делах. В Нижнем Новгороде судили родителей из-за гибели ребёнка. Взрослые как раз состояли в подобном сообществе. Несмотря на всё это, «кедры» вполне себе спокойно продолжают существовать.
«Они вполне легально продают книги, сувениры и прочий скарб на одноимённом сайте, а книги Саврасова любой может без проблем купить в популярных книжных магазинах по цене около 150-180 рублей за опус», — пишет автор.
Неизвестно, знал ли экс-губернатор Евгений Савченко о плакате и о том, кого там цитируют, но сам бывший глава региона уже попадал в подобные скандалы. Речь про книгу «Потрясение», которую критиковал митрополит Иоанн. Священнослужитель считает, что в произведении описаны идеи, которые невозможно принять.
Бывшие депутаты областной думы ранее тоже оказались в центре скандала с книгой «Евангелие от Елизаветы». Областная прокуратура через суд требует признать экстремистскими материалы, изъятые у экс-спикера облдумы Ольги Павловой и её заместителя Валерия Сергачёва.