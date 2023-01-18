На остановке в Белгороде появятся Wi-Fi и зарядная станция

Posted Сегодня, 07:59
Published Сегодня, 07:59
Modified Сегодня, 08:01
Updated Сегодня, 08:01
В администрации города подготовили проект павильона на остановке «улица Конева». На Харьковской горе уже этой зимой появится современный остановочный комплекс. Там белгородцы смогут воспользоваться бесплатным Wi-Fi, зарядить свои устройства через USB.
На остановке появится интерактивное информационное табло, на котором будут высвечиваться данные об автобусах и времени пребывания. Для ожидания общественного транспорта в вечернее время предусмотрена LED-подсветка.
Приступят к реализации проекта в конце января, а сдать павильон планируют уже в следующем месяце — феврале.