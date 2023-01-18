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Posted Сегодня, 07:59

Published Сегодня, 07:59

Modified Сегодня, 08:01

Updated Сегодня, 08:01

На остановке в Белгороде появятся Wi-Fi и зарядная станция

Сегодня, 07:59
Фото: мэрия Белгорода
На остановке в Белгороде появится павильон с бесплатным Wi-Fi
Современный павильон установят в феврале на улице Конева, сообщили в мэрии Белгорода.

В администрации города подготовили проект павильона на остановке «улица Конева». На Харьковской горе уже этой зимой появится современный остановочный комплекс. Там белгородцы смогут воспользоваться бесплатным Wi-Fi, зарядить свои устройства через USB.

На остановке появится интерактивное информационное табло, на котором будут высвечиваться данные об автобусах и времени пребывания. Для ожидания общественного транспорта в вечернее время предусмотрена LED-подсветка.

Приступят к реализации проекта в конце января, а сдать павильон планируют уже в следующем месяце — феврале.

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#Ася Дугнист#Белгород#Остановка#Автобусная остановка#Улица Конева#Павильон#Wi-fi#Новости Белгорода#Город
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