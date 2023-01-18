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Posted Сегодня, 12:56

Published Сегодня, 12:56

Modified Сегодня, 12:58

Updated Сегодня, 12:58

«На гражданку не хочу»: санинструктор из Белгорода рассказала о спасении бойцов в ЛНР

Сегодня, 12:56
Фото: Виктор Антонюк / РИА «Новости»
Алина Фёдорова

Выпускница белгородского медколледжа спасает бойцов под Луганском

24-летняя белгородка Алина Фёдорова летом 2022 года ушла на СВО, чтобы помогать раненым. Сейчас девушка находится в Кременной, пишет РИА «Новости». Санинструктор признаётся, что на гражданку возвращаться пока не планирует. Рассказала девушка и об обстрелах в Белгородской области.
Сюжет
СВО

22 августа Алина Фёдорова — выпускница медколледжа в Белгороде — добровольно отправилась в военкомат, чтобы попасть на передовую. Она хотела стать военным хирургом, но не вышло. Жизнь белгородки, как она отмечает, полностью перевернулась, как и ценности. Мать плакала, но отпустила.

В Кременной Алина Фёдорова — санитарный инструктор третьей роты с позывным «Жадина». По её словам, самыми распространёнными ранениями в ЛНР стали осколочные от мин и «Градов». Количество спасённых людей Алина не считает — «все наши».

Возвращаться к гражданской жизни до окончания спецоперации девушка не хочет. По её словам, в Белгороде страшнее — там не ждёшь взрывов. А на передовой Алина знает, к чему готовиться и где прятаться.

В Белгороде прилетает редко, но метко. Ты сидишь дома, уставший после смены, и совершенно не ждёшь, что мирный город могут бомбить. Это очень страшно. А тут я готова ко всему — знаю, где у меня подвал и что я могу сделать для собственной безопасности.
Алина Фёдорова
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#Спецоперация#СВО#Кременная#ЛНР#Алина Фёдорова#Санитар#Град#Мины#Медколледж#Белгород#Ася Дугнист#Общество
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