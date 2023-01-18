«На гражданку не хочу»: санинструктор из Белгорода рассказала о спасении бойцов в ЛНР

Posted Сегодня, 12:56
Published Сегодня, 12:56
Modified Сегодня, 12:58
Updated Сегодня, 12:58
22 августа Алина Фёдорова — выпускница медколледжа в Белгороде — добровольно отправилась в военкомат, чтобы попасть на передовую. Она хотела стать военным хирургом, но не вышло. Жизнь белгородки, как она отмечает, полностью перевернулась, как и ценности. Мать плакала, но отпустила.
В Кременной Алина Фёдорова — санитарный инструктор третьей роты с позывным «Жадина». По её словам, самыми распространёнными ранениями в ЛНР стали осколочные от мин и «Градов». Количество спасённых людей Алина не считает — «все наши».
Возвращаться к гражданской жизни до окончания спецоперации девушка не хочет. По её словам, в Белгороде страшнее — там не ждёшь взрывов. А на передовой Алина знает, к чему готовиться и где прятаться.
В Белгороде прилетает редко, но метко. Ты сидишь дома, уставший после смены, и совершенно не ждёшь, что мирный город могут бомбить. Это очень страшно. А тут я готова ко всему — знаю, где у меня подвал и что я могу сделать для собственной безопасности.
Алина Фёдорова