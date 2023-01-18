МСП-поставщик впервые в РФ подписал офсетный договор на выпуск транспондеров

Posted Сегодня, 07:57
Published Сегодня, 07:57
Modified Сегодня, 07:57
Updated Сегодня, 07:57
Согласно контракту компания ООО «Сорб Инжиниринг» обязана поставить 100 тысяч отечественных транспондеров для оплаты проезда по платным участкам дорог и 10 тысяч держателей для них. Первые поставки продукции ожидаются в мае 2023 года. Всего запланирован выпуск трех партий товара. Об этом сообщает tass.ru.
«Офсетный договор — это фактически дорожная карта, в которой прописаны обязательные для МСП-поставщика шаги по развитию собственного производства. Их выполнение гарантирует ему наличие спроса на выпускаемую продукцию в течение нескольких лет», — сказал первый заместитель председателя Правительства РФ Андрей Белоусов.
По словам генерального директора Корпорации МСП Александра Исаевича, особенностью офсетного договора является долгосрочная выгода, поскольку на всех этапах присутствует поддержка специалистов корпорации. Заказчик определяет спрос, а Корпорация МСП помогает с поиском поставщиков, а также с финансовой поддержкой, добавил он.
Общий объем инвестиций, которые ООО «Сорб Инжиниринг» намерено вложить в производство транспондеров и дополнительных элементов, составит не менее 50 млн рублей. Производственные мощности предприятие сосредоточит в Зеленоградском округе Москвы. Предполагается, что льготное кредитование и независимую гарантию на сумму 50 млн рублей возьмет на себя МСП Банк.
Производство российских транспондеров является важным этапом развития опорной сети скоростных платных дорог и развития субъектов малого и среднего бизнеса. Об этом рассказал председатель правления госкомпании «Автодор» Вячеслав Петушенко.
«Сейчас в обороте у пользователей дорог находится более 3,5 млн транспондеров. И потребность в них будет расти. В этом году прирост новых платных участков дорог может составить более 800 км», — отметил Петушенко.
В соответствии с договором МСП-поставщик обязуется выполнить установленные договором обязательства в определенные сроки. При организации производства на него возлагается проведение опытно-конструкторских работ, испытаний, закупка оборудования, его монтаж и пусконаладка, а также контроль стабильности работы и валидация оборудования и производства.