МСП-поставщик впервые в РФ подписал офсетный договор на выпуск транспондеров

Согласно контракту компания ООО «Сорб Инжиниринг» обязана поставить 100 тысяч отечественных транспондеров для оплаты проезда по платным участкам дорог и 10 тысяч держателей для них. Первые поставки продукции ожидаются в мае 2023 года. Всего запланирован выпуск трех партий товара. Об этом сообщает tass.ru.