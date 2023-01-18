Молодой военнослужащий из Белгородской области погиб в ходе артобстрела в зоне СВО

Posted Сегодня, 06:40
Published Сегодня, 06:40
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Уроженец села Ржевка Ровеньского района — военнослужащий Владимир Никитин погиб в ходе спецоперации. Ему было 24 года.
В июле 2022 года лейтенанта отправили в командировку в Херсонскую область. 28 октября Владимир Никитин погиб от артиллерийского обстрела во время выполнения боевых задач.
17 января в Ржевской школе открыли мемориальную доску в память о Владимире Никитине — он учился в ней с 2004 по 2013 год.
Как рассказала глава района Татьяна Киричкова, после окончания школы в 2015 году Владимир поступил в Михайловскую военную артиллерийскую академию в Санкт-Петербурге. После его направили на службу в Белогорск. За время службы там белгородец два года был знаменосцем на параде в честь Дня Победы.