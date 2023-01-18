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Posted Сегодня, 06:40

Published Сегодня, 06:40

Modified Сегодня, 06:42

Updated Сегодня, 06:42

Молодой военнослужащий из Белгородской области погиб в ходе артобстрела в зоне СВО

Сегодня, 06:40
Фото: соцсети главы Ровеньского района Татьяны Киричковой

В Белгородской области увековечили память погибшего на СВО старшего лейтенанта

Ему было 24 года. Владимир Никитин погиб в Херсонской области в ходе артобстрела, сообщила глава администрации Ровеньского района Татьяна Киричкова.
Сюжет
СВО

Уроженец села Ржевка Ровеньского района — военнослужащий Владимир Никитин погиб в ходе спецоперации. Ему было 24 года.

В июле 2022 года лейтенанта отправили в командировку в Херсонскую область. 28 октября Владимир Никитин погиб от артиллерийского обстрела во время выполнения боевых задач.

17 января в Ржевской школе открыли мемориальную доску в память о Владимире Никитине — он учился в ней с 2004 по 2013 год.

Как рассказала глава района Татьяна Киричкова, после окончания школы в 2015 году Владимир поступил в Михайловскую военную артиллерийскую академию в  Санкт-Петербурге. После его направили на службу в Белогорск. За время службы там белгородец два года был знаменосцем на параде в честь Дня Победы.

Владимир Никитин
Фото: страница Татьяны Киричковой в ВК
Под Артёмовском в ходе СВО погиб военнослужащий из Белгородской области
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#Ася Дугнист#Спецоперация#Белгородская область#Ровеньский район#Ржевка#Погибший в СВО#Мемориал#СВО#Татьяна Киричкова#Владимир никитин
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