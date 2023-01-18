Молодой военнослужащий из Белгородской области погиб в ходе артобстрела в зоне СВО

Как рассказала глава района Татьяна Киричкова, после окончания школы в 2015 году Владимир поступил в Михайловскую военную артиллерийскую академию в Санкт-Петербурге. После его направили на службу в Белогорск. За время службы там белгородец два года был знаменосцем на параде в честь Дня Победы.