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Posted Сегодня, 13:28

Published Сегодня, 13:28

Modified Сегодня, 13:30

Updated Сегодня, 13:30

Минприродопользования: в Белгородской области уже давно не фиксируются лесные пожары

Сегодня, 13:28
Фото: 1MI
Об итогах работы в пожароопасный сезон 2022 года рассказал и. о. министра природопользования Роман Татаринцев.
Сюжет
Пожар

Как отметил чиновник, в прошлом году во время пожароопасного сезона не фиксировалось возгораний в лесах.

Белгородская область - одна из немногих, где уже достаточно долгое время не фиксируется лесных пожаров. Система мониторинга позволяет оперативно реагировать. В этом году было жаркое лето. Одним из источников лесных пожаров может быть ландшафтный пожар. Некоторые любят поджигать сухую траву. Нами была проведена работа по выявлению и тушению таких пожаров.
Роман Татаринцев

В патрулировании лесов участвуют сотрудники министерства, лесничества, МЧС и органы местного самоуправления. В прошлом году количество ландшафтных пожаров в регионе снизилось, подчеркнул чиновник.

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#Пожар#Общество#Белгородская область#Роман Татаринцев#Охрана леса#Алина Харина
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