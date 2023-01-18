Минприродопользования: в Белгородской области уже давно не фиксируются лесные пожары

Posted Сегодня, 13:28
Published Сегодня, 13:28
Modified Сегодня, 13:30
Updated Сегодня, 13:30
Как отметил чиновник, в прошлом году во время пожароопасного сезона не фиксировалось возгораний в лесах.
Белгородская область - одна из немногих, где уже достаточно долгое время не фиксируется лесных пожаров. Система мониторинга позволяет оперативно реагировать. В этом году было жаркое лето. Одним из источников лесных пожаров может быть ландшафтный пожар. Некоторые любят поджигать сухую траву. Нами была проведена работа по выявлению и тушению таких пожаров.
Роман Татаринцев
В патрулировании лесов участвуют сотрудники министерства, лесничества, МЧС и органы местного самоуправления. В прошлом году количество ландшафтных пожаров в регионе снизилось, подчеркнул чиновник.