Купить готовый бизнес: белгородцы продают известные базы отдыха от 50 млн рублей

Posted Сегодня, 14:59
Published Сегодня, 14:59
Modified Сегодня, 15:01
Updated Сегодня, 15:01
Белгородские предприниматели постепенно расстаются с туристическим бизнесом в регионе. С начала января на «Авито» в продаже появились сразу три укомплектованные базы отдыха. Суммарная стоимость трёх баз — 182 млн рублей. Минимальная цена за бизнес начинается от 50 млн рублей.
Самой дорогим и популярным вариантом из трёх объявлений стала база отдыха «Две реки» в Новой Таволжанке Шебекинского округа у слияния Нежеголи и Северского Донца. На территории есть четыре банных комплекса, спа-салон, небольшой ресторан, беседки, конференц-зал, игровая и бассейн. Бизнес предлагают купить за 77 млн рублей. В объявлении сказано, что возможна даже частичная продажа любого помещения. Видимо, сказались частые обстрелы Шебекинского горокруга.
На втором месте по стоимости — лагерь на территории лесного урочища «Рощупкино» в Дубовом недалеко от Белгородского водохранилища. Здание 856,6 м² располагается на участке 2,16 га. Его предлагают купить за 55 млн рублей. Получается около 64,2 тыс. рублей за «квадрат».
И третьей в списке оказалась база отдыха «Сказка» площадью 28 446 «квадратов» на берегу Старооскольского водохранилища.
Ранее мы писали, что белгородские бизнесмены решили распродать коммерческую недвижимость. Так они избавляются от «рисковых активов».