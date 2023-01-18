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Posted Сегодня, 14:59

Published Сегодня, 14:59

Modified Сегодня, 15:01

Updated Сегодня, 15:01

Купить готовый бизнес: белгородцы продают известные базы отдыха от 50 млн рублей

Сегодня, 14:59
Фото: "Авито"

В Белгородской области на продажу выставили три базы отдыха

На «Авито» выставили на продажу «Две реки» и ещё две базы отдыха в Белгородской области. Цены начинаются от 50 млн рублей.

Белгородские предприниматели постепенно расстаются с туристическим бизнесом в регионе. С начала января на «Авито» в продаже появились сразу три укомплектованные базы отдыха. Суммарная стоимость трёх баз — 182 млн рублей. Минимальная цена за бизнес начинается от 50 млн рублей.

Самой дорогим и популярным вариантом из трёх объявлений стала база отдыха «Две реки» в Новой Таволжанке Шебекинского округа у слияния Нежеголи и Северского Донца. На территории есть четыре банных комплекса, спа-салон, небольшой ресторан, беседки, конференц-зал, игровая и бассейн. Бизнес предлагают купить за 77 млн рублей. В объявлении сказано, что возможна даже частичная продажа любого помещения. Видимо, сказались частые обстрелы Шебекинского горокруга.

На втором месте по стоимости — лагерь на территории лесного урочища «Рощупкино» в Дубовом недалеко от Белгородского водохранилища. Здание 856,6 м² располагается на участке 2,16 га. Его предлагают купить за 55 млн рублей. Получается около 64,2 тыс. рублей за «квадрат».

И третьей в списке оказалась база отдыха «Сказка» площадью 28 446 «квадратов» на берегу Старооскольского водохранилища.

Ранее мы писали, что белгородские бизнесмены решили распродать коммерческую недвижимость. Так они избавляются от «рисковых активов».

Белгородские бизнесмены выставили на продажу коммерческую недвижимость на 3 млрд
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#Ася Дугнист#Белгородская область#Новая таволжанка#Дубовое#Губкин#Экономика#Авито#База отдыха#Две реки#Белгородский бизнес#Продажа недвижимости#Бизнес
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