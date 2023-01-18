Купить готовый бизнес: белгородцы продают известные базы отдыха от 50 млн рублей

Самой дорогим и популярным вариантом из трёх объявлений стала база отдыха «Две реки» в Новой Таволжанке Шебекинского округа у слияния Нежеголи и Северского Донца. На территории есть четыре банных комплекса, спа-салон, небольшой ресторан, беседки, конференц-зал, игровая и бассейн. Бизнес предлагают купить за 77 млн рублей. В объявлении сказано, что возможна даже частичная продажа любого помещения. Видимо, сказались частые обстрелы Шебекинского горокруга.