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Posted Сегодня, 08:12

Published Сегодня, 08:12

Modified Сегодня, 08:14

Updated Сегодня, 08:14

Кто «заказал» и кто реставрирует пропавшего из парка Белгорода Ленина

Сегодня, 08:12
Фото: 1MI

В мэрии Белгорода назвали компанию, ремонтирующую памятник Ленину

В ответ на официальный запрос «Бел.Ру» в администрации Белгорода рассказали, кто является заказчиком реставрации памятника Ленину.

По данным пресс-службы мэрии Белгорода, реставрацией сломанного памятника Ленину из Центрального парка занимается ООО «Магнетика». Согласно СПАРКу, компании 16 лет, а сфера её деятельности — строительство жилых и нежилых зданий. Владеет и руководит организацией Алексей Крживицкий. За 2021 год «Магнетика» задекларировала 1,5 млн рублей чистой прибыли.

Отметим, что ранее в мэрии сообщали, что реставрацией памятника занимается некий «скульптор из Санкт-Петербурга». Кто это — нам не пояснили.

Также в мэрии традиционно не смогли назвать сроки выполнения работ по реставрации памятника. Вместо этого в горадминистраций порекомендовали обратиться с этим вопросом к заказчику — БРОО «Центр социальных инициатив „Вера“».

Согласно данным СПАРКа, компания зарегистрирована в 1999 году. Её руководителем является Лениза Умеркина. На сайте «Веры» сообщается, что основными целями и предметом деятельности организации являются «популяризация и укрепление конституционных демократических основ», «оказание помощи пострадавшим в результате социальных конфликтов» и «содействие возрождению и популяризации в обществе моральных и духовных ценностей».

В мэрии Белгорода нам также сообщили, что отремонтировать постамент памятника не могут без «благоприятных погодных условий».

Напомним, что в начале 2020 памятник Ленину повредили во время раскопок — изваяние вождя пришлось убрать. Бывший мэр Белгорода Юрий Галдун сперва пообещал вернуть скульптуру, но затем заявил, что восстанавливать её не будут — якобы не хватает денег. Такое решение встретило неоднозначную реакцию, в обсуждении отметился даже депутат Госдумы.

После долгих разговоров и переносов открыть обновлённый памятник решили сперва в апреле прошлого года, а потом уже в июне. Правда, в итоге этого так и не состоялось — сейчас на месте, где раньше находился памятник, стоит новогодняя декорация. Этот факт вызвал возмущение у ряда белгородских коммунистов.

Ленин жив? Что не даёт памятнику вождя вернуться в Центральный парк Белгорода
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