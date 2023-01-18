Кто «заказал» и кто реставрирует пропавшего из парка Белгорода Ленина

Напомним, что в начале 2020 памятник Ленину повредили во время раскопок — изваяние вождя пришлось убрать. Бывший мэр Белгорода Юрий Галдун сперва пообещал вернуть скульптуру, но затем заявил, что восстанавливать её не будут — якобы не хватает денег. Такое решение встретило неоднозначную реакцию, в обсуждении отметился даже депутат Госдумы.

После долгих разговоров и переносов открыть обновлённый памятник решили сперва в апреле прошлого года, а потом уже в июне. Правда, в итоге этого так и не состоялось — сейчас на месте, где раньше находился памятник, стоит новогодняя декорация. Этот факт вызвал возмущение у ряда белгородских коммунистов.