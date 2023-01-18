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Posted Сегодня, 12:31

Published Сегодня, 12:31

Modified Сегодня, 12:33

Updated Сегодня, 12:33

КНС в Старом Осколе починили — начали подавать воду

Сегодня, 12:31
Фото: кадр из видео в telegram-канале Чеснокова
Крупную коммунальную аварию на КНС в Старом Осколе устраняли несколько суток. Большую часть времени заняла просушка энергоагрегатов, которые оказались затоплены. На центровку двигателя, который пришлось заменить, также потребовалось длинное техническое окно.

Горячую воду в квартиры старооскольцев начали подавать в среду, 18 января, в течение дня.

«Работа по устранению последствий будет проводиться в стандартном режиме после запуска водоснабжения», — написал в telegram-канале Андрей Чесноков, глава Старооскольского округа.

Напомним, в результате поломки на КНС старооскольского водоканала без воды осталась почти половина Старого Оскола — это жители юго-западной, центральной части города и квартала Углы. Горячей воды с воскресенья не было в 392 многоквартирных домах, 15 детсадах и 12 школах.

Возможность подачи горячей воды в Старом Осколе появится после приёмки стоков
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#Татьяна Панарина#Происшествия#Новости Старого Оскола#Старый Оскол#Авария#Коммунальщики#Подача воды
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