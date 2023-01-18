КНС в Старом Осколе починили — начали подавать воду

«Работа по устранению последствий будет проводиться в стандартном режиме после запуска водоснабжения», — написал в telegram-канале Андрей Чесноков, глава Старооскольского округа.



Напомним, в результате поломки на КНС старооскольского водоканала без воды осталась почти половина Старого Оскола — это жители юго-западной, центральной части города и квартала Углы. Горячей воды с воскресенья не было в 392 многоквартирных домах, 15 детсадах и 12 школах.