Капремонт моста на Студенческой в Белгороде закончат этим летом

Posted Сегодня, 07:35
Published Сегодня, 07:35
Modified Сегодня, 07:37
Updated Сегодня, 07:37
В начале января белгородцев уже предупреждали о продолжении дорожного ремонта на улице Студенческой. В планах на 2023 год — правая сторона путепровода. Движение на время работ организуют по левой стороне, в направлении улицы Корочанской.
Согласно контракту, работы должны завершить 1 июля 2023 года. Дорожникам предстоит за это время заменить дефектные балки пролётных строений, отремонтировать железобетонные конструкции, промежуточные опоры с устройством водоотвода, заменить непосредственно дорожное полотно, привести в порядок тротуары и лестницы.
Все работы реализуются в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». По этому же проекту в 2023 году планируют отремонтировать мост в Новом Осколе.