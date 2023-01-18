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Posted Сегодня, 07:35

Published Сегодня, 07:35

Modified Сегодня, 07:37

Updated Сегодня, 07:37

Капремонт моста на Студенческой в Белгороде закончат этим летом

Сегодня, 07:35
Фото: Минтранс Белгородской области
До завершения работ движение организуют по левой стороне путепровода, пишет минтранс Белгородской области.

В начале января белгородцев уже предупреждали о продолжении дорожного ремонта на улице Студенческой. В планах на 2023 год — правая сторона путепровода. Движение на время работ организуют по левой стороне, в направлении улицы Корочанской.

Согласно контракту, работы должны завершить 1 июля 2023 года. Дорожникам предстоит за это время заменить дефектные балки пролётных строений, отремонтировать железобетонные конструкции, промежуточные опоры с устройством водоотвода, заменить непосредственно дорожное полотно, привести в порядок тротуары и лестницы.

Все работы реализуются в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». По этому же проекту в 2023 году планируют отремонтировать мост в Новом Осколе.

В Белгороде на Студенческой отремонтируют половину моста
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#Ася Дугнист#Город#Касается каждого#Белгород#Белгородская область#Новости Белгорода#Капремонт дороги#Путепровод#Студенческая
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