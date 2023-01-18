Камчатка станет местом проведения форума «Дальний Восток – зима открытий»

Отдыхающие на Камчатке смогут попробовать себя в десятках видах зимних развлечений: катание на собачьих упряжках и снегоходах, горнолыжные спуски и хели-ски, походы на снегоступах и джип-туры, купание в горячих источниках. В рамках специальной сессии деловой программы форума туроператоры Камчатского края представят новинки сезона и расскажут о предпочтениях туристов.