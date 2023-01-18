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Posted Сегодня, 11:23

Published Сегодня, 11:23

Modified Сегодня, 11:23

Updated Сегодня, 11:23

Камчатка станет местом проведения форума «Дальний Восток – зима открытий»

Сегодня, 11:23
Фото: https://pxhere.com
Третий всероссийский туристический форум «Дальний Восток – зима открытий» пройдет в Камчатском крае 21 и 22 февраля. Мероприятие будет организовано в рамках зимнего фестиваля «Берингия».

Как передает newsnn.ru, на форуме будут присутствовать участники туристской отрасли, крупные специалисты, инвесторы, федеральные чиновники. Они поднимут вопросы развития туризма и индустрии гостеприимства на Дальнем Востоке и Арктике, сотрудничества между двумя крупными регионами, а также наращивания экспортного потенциала в ДФО. 

Форум организован правительством Камчатки при содействии Минвостокразвития России, Фонда Росконгресс и информационной поддержке медиахолдинга 1MI. В рамках зимнего фестиваля «Берингия», частью которого является форум «Дальний Восток – зима открытий», пройдут культурные и спортивные события, главным из которых станет многодневная гонка на собачьих упряжках.

Отдыхающие на Камчатке смогут попробовать себя в десятках видах зимних развлечений: катание на собачьих упряжках и снегоходах, горнолыжные спуски и хели-ски, походы на снегоступах и джип-туры, купание в горячих источниках. В рамках специальной сессии деловой программы форума туроператоры Камчатского края представят новинки сезона и расскажут о предпочтениях туристов.

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