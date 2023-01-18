Как во время СВО патрулируют леса и водоёмы Белгородской области

Posted Сегодня, 13:26
Published Сегодня, 13:26
Modified Сегодня, 13:28
Updated Сегодня, 13:28
По словам и. о. министра природопользования Романа Татаринцева, в период проведения СВО рисков и недочётов в очистке водоёмов в приграничных территориях нет. По каждому водоёму принимается отдельное распоряжение — где он находится и т. д. Вопрос прорабатывается с органами местного самоуправления.
Каких-то ограничений из-за СВО я не вижу.
Роман Татаринцев
Также работа не приостановлена по патрулированию лесов: «Есть определённые ограничения в приграничных территориях, но мы взаимодействуем с военными. Есть понимание, как действовать. Отсутствие пожаров в прошлом сезоне подтвердило эффективность работы по этому направлению».
Напомним, что с 1 марта в России вступят в силу новые правила противопожарного режима. Они коснутся правил разведения огня на землях общего пользования и на территориях частных домов.