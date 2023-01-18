Как во время СВО патрулируют леса и водоёмы Белгородской области

По словам и. о. министра природопользования Романа Татаринцева, в период проведения СВО рисков и недочётов в очистке водоёмов в приграничных территориях нет. По каждому водоёму принимается отдельное распоряжение — где он находится и т. д. Вопрос прорабатывается с органами местного самоуправления.