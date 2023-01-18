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Posted Сегодня, 13:26

Published Сегодня, 13:26

Modified Сегодня, 13:28

Updated Сегодня, 13:28

Как во время СВО патрулируют леса и водоёмы Белгородской области

Сегодня, 13:26
Фото: 1MI

В минприродопользования рассказали о патрулировании лесов в период СВО

Соответствующую тему подняли во время брифинга министерства природопользования.

По словам и. о. министра природопользования Романа Татаринцева, в период проведения СВО рисков и недочётов в очистке водоёмов в приграничных территориях нет. По каждому водоёму принимается отдельное распоряжение — где он находится и т. д. Вопрос прорабатывается с органами местного самоуправления.

Каких-то ограничений из-за СВО я не вижу.
Роман Татаринцев

Также работа не приостановлена по патрулированию лесов: «Есть определённые ограничения в приграничных территориях, но мы взаимодействуем с военными. Есть понимание, как действовать. Отсутствие пожаров в прошлом сезоне подтвердило эффективность работы по этому направлению».

Напомним, что с 1 марта в России вступят в силу новые правила противопожарного режима. Они коснутся правил разведения огня на землях общего пользования и на территориях частных домов.

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#Алина Харина#Общество#Белгородская область#Патрулирование#Леса
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