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Posted Сегодня, 20:29

Published Сегодня, 20:29

Modified Сегодня, 20:31

Updated Сегодня, 20:31

Глава в ответе: Гладков обнародовал контакты всех руководителей районов

Сегодня, 20:29
Фото: соцсети губернатора Вячеслава Гладкова
В целях борьбы с фейковой информацией страницы глав муниципалитетов Белгородской области собрали в одном месте.

Губернатор Белгородской области собрал страницы глав муниципалитетов в одном месте. Так Вячеслав Гладков решил бороться с фейковой информацией в сети, которая запугивает белгородцев.

А ресурсам руководителей районов, по словам губернатора, можно доверять — на них всё публикуют в режиме реального времени.

Список:

  1. Управление региональной безопасности — Оперштаб;
  2. Алексеевский горокруг — Алексей Калашников;
  3. Белгород — Валентин Демидов;
  4. Белгородский район — Владимир Перцев;
  5. Борисовский район — первый замглавы администрации Владимир Переверзев;
  6. Валуйский горокруг — Алексей Дыбов;
  7. Вейделевский район — ио главы Александр Алексеев;
  8. Волоконовский район — Сергей Бикетов;
  9. Грайворонский горокруг — Геннадий Бондарев;
  10. Губкинский горокруг — Михаил Лобазнов;
  11. Ивнянский район — Игорь Щепин;
  12. Корочанский район — Николай Нестеров;
  13. Красненский район — Александр Полторобатько;
  14. Красногвардейский район — Анна Куташова;
  15. Краснояружский район — Андрей Миськов;
  16. Новооскольский горокруг — Андрей Гриднев;
  17. Прохоровский район — Сергей Канищев;
  18. Ракитянский район — Анатолий Климов;
  19. Ровеньский район — Татьяна Киричкова;
  20. Старооскольский горокруг — Андрей Чесноков;
  21. Чернянский район — Татьяна Круглякова;
  22. Шебекинский горокруг — Владимир Жданов;
  23. Яковлевский горокруг — Олег Медведев.

Также в скором времени губернатор пообещал поделиться ссылками на аккаунты своих заместителей и профильных министров.

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#Кристина Семенчук#Губернатор#Белгородская область#Вячеслав Гладков#Главы районов#Список#Чиновники
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