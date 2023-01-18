Глава в ответе: Гладков обнародовал контакты всех руководителей районов

Posted Сегодня, 20:29
Published Сегодня, 20:29
Modified Сегодня, 20:31
Updated Сегодня, 20:31
Губернатор Белгородской области собрал страницы глав муниципалитетов в одном месте. Так Вячеслав Гладков решил бороться с фейковой информацией в сети, которая запугивает белгородцев.
А ресурсам руководителей районов, по словам губернатора, можно доверять — на них всё публикуют в режиме реального времени.
Список:
Также в скором времени губернатор пообещал поделиться ссылками на аккаунты своих заместителей и профильных министров.