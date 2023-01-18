Где в Белгороде ездить опаснее всего?

Posted Сегодня, 11:52
Published Сегодня, 11:52
Modified Сегодня, 11:54
Updated Сегодня, 11:54
На интерактивную дорожную карту ДТП минтранса нанесли данные за 2022 год. Так, всего в Белгородской области за это время зафиксировали 1044 аварии. При этом 155 человек погибли в результате происшествий, ещё 1341 травмированы. Данные о ДТП на карту нанесли в виде отметок.
«Бел.Ру» изучило ту часть карты, на которой изображён Белгород. Мы пришли к выводу, что чаще всего ДТП случаются:
Разумеется, в Белгороде еще много участков дорог, где случались смертельные ДТП и столкновения. Например, погибли люди на Студенческой обходной, на Мичурина, 43, на Пугачёва, 5, на Щорса, 6, на Абрикосовой, 2а. Но это, скорее, единичные случаи, так как большого числа ДТП в тех местах на карте не зафиксировано.
Ознакомиться с полной картой минтранса можно по ссылке. Напомним, что с её помощью в регионе реализуют проект «Оптимизация процесса по выявлению и ликвидации аварийных мест на сети автомобильных дорог Белгородской области».
Самое страшное ДТП, отмеченное на карте, произошло в Шебекинском горокруге 28 октября. Тогда погибли девять человек.