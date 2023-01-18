Где в Белгороде ездить опаснее всего?

Разумеется, в Белгороде еще много участков дорог, где случались смертельные ДТП и столкновения. Например, погибли люди на Студенческой обходной, на Мичурина, 43, на Пугачёва, 5, на Щорса, 6, на Абрикосовой, 2а. Но это, скорее, единичные случаи, так как большого числа ДТП в тех местах на карте не зафиксировано.