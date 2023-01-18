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Posted Сегодня, 11:52

Published Сегодня, 11:52

Modified Сегодня, 11:54

Updated Сегодня, 11:54

Где в Белгороде ездить опаснее всего?

Сегодня, 11:52
Фото: 1MI

Самые опасные участки дорог Белгорода отметили на карте

В региональном минтрансе подготовили интерактивную карту с местами ДТП в Белгороде и области. Журналисты «Бел.Ру» изучили её и выяснили, где в городе аварии случались чаще всего.

На интерактивную дорожную карту ДТП минтранса нанесли данные за 2022 год. Так, всего в Белгородской области за это время зафиксировали 1044 аварии. При этом 155 человек погибли в результате происшествий, ещё 1341 травмированы. Данные о ДТП на карту нанесли в виде отметок.

«Бел.Ру» изучило ту часть карты, на которой изображён Белгород. Мы пришли к выводу, что чаще всего ДТП случаются:

  • на пересечении дорог Будённого — Есенина: там дважды наехали на пешехода, один раз сбили велосипедиста и один раз машины столкнулись. Погиб в этом районе один человек.
    • отрезок дороги от Губкина — Щорса до Губкина — Шаландина: в этом месте три раза наехали на пешехода и трижды столкнулись автомобили. Погибших нет, но ранило восьмерых человек. Один пассажир общественно транспорта также упал в этом районе.
  • район пересечения Михайловского шоссе с улицей Серафимовича: здесь случилось три столкновения и один наезд на препятствие, ранило шестерых.
  • пересечение 3-его Красноармейского переулка с улицей Красноармейской: там практически в одном месте произошло два столкновения и один наезд на пешехода. Последний погиб.
  • район горадминистрации: здесь за год рядом случилось два столкновения и два наезда на пешеходов, ранило пятерых.
  • пересечение Богдана-Хмельницкого и Белгородского проспекта: два наезда на пешеходов, один наезд на велосипедиста, два столкновения, пять раненых.
  • возле «МегаГринна»: три столкновения и два наезда на пешехода на этом участке дороги.
  • развязка КорочанскаяКонстантина Заслонова: здесь на кольце дважды наехали на пешехода и один раз столкнулись, ранило троих человек.
  • отрезок М-4 «Дон» в Новосадовом: здесь у магазина «Пятёрочка» случилось четыре наезда на пешеходов, три из которых закончились летальным исходом.
  • Белгородская объездная дорога: за год на этой дороге произошло 15 ДТП. Четыре из них оказались летальными: погибли три пешехода и один пассажир. Ранило 23 человека.
  • район пересечения Корочанской и Старогородской улиц: два столкновения и два наезда на пешехода на одном участке дороги.

Разумеется, в Белгороде еще много участков дорог, где случались смертельные ДТП и столкновения. Например, погибли люди на Студенческой обходной, на Мичурина, 43, на Пугачёва, 5, на Щорса, 6, на Абрикосовой, 2а. Но это, скорее, единичные случаи, так как большого числа ДТП в тех местах на карте не зафиксировано.

Ознакомиться с полной картой минтранса можно по ссылке. Напомним, что с её помощью в регионе реализуют проект «Оптимизация процесса по выявлению и ликвидации аварийных мест на сети автомобильных дорог Белгородской области».

Самое страшное ДТП, отмеченное на карте, произошло в Шебекинском горокруге 28 октября. Тогда погибли девять человек. 

В Белгородской области появилась интерактивная карта ДТП
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