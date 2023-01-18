«Экотранс» ушёл из Старого Оскола вместе с мусорными контейнерами

Posted Сегодня, 07:04
Published Сегодня, 07:04
Modified Сегодня, 07:08
Updated Сегодня, 07:08
Это подтвердил и мэр города Андрей Чесноков, отвечая на вопрос земляков в интернете о том, куда увезли баки из микрорайона Весенний накануне 2023 года и когда наведут в округе порядок с вывозом отходов.
Новый перевозчик решает текущие проблемы поэтапно., заявил Чесноков. Пока выстроить систему вывоза без сбоев в графике не удалось. Завалы отходов в жилых кварталах по-прежнему «кошмарят» старооскольцев. Сегодня 33 экипажа курсируют по Старому Осколу и вывозят ТКО с территории.
«Восьмикубовые бункеры — собственность предыдущей компании. Вторую неделю новая компания выставляет во дворы многоквартирных домов новые ёмкости», — пояснил Андрей Чесноков.