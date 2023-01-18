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Posted Сегодня, 07:04

Published Сегодня, 07:04

Modified Сегодня, 07:08

Updated Сегодня, 07:08

«Экотранс» ушёл из Старого Оскола вместе с мусорными контейнерами

Сегодня, 07:04
Фото: 1MI
ООО «Экотранс», покинувший рынок мусоросортировки и вывоза в ТКО регионе, забрал с собой и часть контейнеров из жилых кварталов Старого Оскола. Речь идет о крупногабаритных ёмкостях — восьмикубовых бункерах.

Это подтвердил и мэр города Андрей Чесноков, отвечая на вопрос земляков в интернете о том, куда увезли баки из микрорайона Весенний накануне 2023 года и когда наведут в округе порядок с вывозом отходов.

Новый перевозчик решает текущие проблемы поэтапно., заявил Чесноков.  Пока выстроить систему вывоза без сбоев в графике не удалось. Завалы отходов в жилых кварталах по-прежнему «кошмарят» старооскольцев. Сегодня 33 экипажа курсируют по Старому Осколу и вывозят ТКО с территории.

«Восьмикубовые бункеры — собственность предыдущей компании. Вторую неделю новая компания выставляет во дворы многоквартирных домов новые ёмкости», — пояснил Андрей Чесноков.

За вывоз мусора в Старом Осколе новый перевозчик получит почти 2 млрд рублей
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#Татьяна Панарина#Город#Новости Старого Оскола#Старый Оскол#Андрей чесноков#Мусор#Экотранс#Контейнеры#Жалобы Чеснокову
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