Две белгородки заплатят за побои ребёнку-инвалиду на детской площадке

Posted Сегодня, 10:01
Published Сегодня, 10:01
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Updated Сегодня, 10:03
По ходатайству прокурора две белгородки заплатят штрафы за побои по отношению к ребёнку-инвалиду. В прокуратуре потребовали от женщин компенсацию морального вреда.
К правоохранителям обратилась мать 13-летнего пострадавшего и попросила о судебной защите для несовершеннолетнего. Известно, что он пострадал на детской площадке в Алексеевском горокурге. Двух местных жительниц признали виновными в причинении побоев.
Прокурор потребовал компенсацию морального вреда от обвиняемых. По решению суда женщины должны заплатить по 80 тыс. рублей законному представителю ребёнка-инвалида.