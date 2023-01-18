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Posted Сегодня, 10:01

Published Сегодня, 10:01

Modified Сегодня, 10:03

Updated Сегодня, 10:03

Две белгородки заплатят за побои ребёнку-инвалиду на детской площадке

Сегодня, 10:01
Фото: 1MI
Прокурор через суд потребовал компенсацию морального вреда для 13-летнего ребёнка. Несовершеннолетний пострадал на детской площадке, сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

По ходатайству прокурора две белгородки заплатят штрафы за побои по отношению к ребёнку-инвалиду. В прокуратуре потребовали от женщин компенсацию морального вреда.

К правоохранителям обратилась мать 13-летнего пострадавшего и попросила о судебной защите для несовершеннолетнего. Известно, что он пострадал на детской площадке в Алексеевском горокурге. Двух местных жительниц признали виновными в причинении побоев.

Прокурор потребовал компенсацию морального вреда от обвиняемых. По решению суда женщины должны заплатить по 80 тыс. рублей законному представителю ребёнка-инвалида.

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#Наталья Корявых#Общество#Прокуратура#Белгородская область#Алексеевский горокруг#Ребёнок-инвалид#Штраф#Побои#Компенсация
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