Будет громко: в Белгородской области анонсировали учебные стрельбы на полигоне

Posted Сегодня, 13:31
Published Сегодня, 13:31
Modified Сегодня, 13:33
Updated Сегодня, 13:33
Жителей Старооскольского горокруга предупредили об учебных стрельбах на полигоне возле села Лапыгино 19 января. Местные власти просят население сохранять спокойствие.
Днём 18 января неспокойно было в Красногвардейском районе. Как заявил губернатор Вячеслав Гладков, сработала система ПВО — разрушений нет, никто не пострадал. Громкие звуки также слышали жители Новооскольского горокруга и Чернянского района.
Накануне громко было и в Валуйском горокруге. Под обстрел попало приграничное село Долгое. Людей попросили спуститься в укрытия.