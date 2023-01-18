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Posted Сегодня, 13:31

Published Сегодня, 13:31

Modified Сегодня, 13:33

Updated Сегодня, 13:33

Будет громко: в Белгородской области анонсировали учебные стрельбы на полигоне

Сегодня, 13:31
Фото: Bel.ru

Старооскольцев предупредили об учебных стрельбах на полигоне

Жителей горокруга просят сохранять спокойствие. О стрельбах сообщили на странице местной администрации.

Жителей Старооскольского горокруга предупредили об учебных стрельбах на полигоне возле села Лапыгино 19 января. Местные власти просят население сохранять спокойствие.

Днём 18 января неспокойно было в Красногвардейском районе. Как заявил губернатор Вячеслав Гладков, сработала система ПВО — разрушений нет, никто не пострадал. Громкие звуки также слышали жители Новооскольского горокруга и Чернянского района.

Накануне громко было и в Валуйском горокруге. Под обстрел попало приграничное село Долгое. Людей попросили спуститься в укрытия.

Оскольчан просят не паниковать из-за звуков стрельбы
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#Наталья Корявых#Учебные стрельбы#Новости Старого Оскола#Белгородская область#Общество#Старооскольский горокруг#Лапыгино#Полигон
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