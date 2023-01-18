БИК предоставил белгородской колонии №8 землю в аренду за 2542 рубля за гектар в год

Posted Сегодня, 15:05
Published Сегодня, 15:05
Modified Сегодня, 15:07
Updated Сегодня, 15:07
Согласно документам госзакупки, АО «БИК» и белгородская колония-поселение №8 заключили договор об аренде земельных участков. Судя по документам, БИК предоставил колонии земельные участки общей площадью 111 900 «квадратов» в посёлке Красный Остров в Чернянском районе. Договор был заключён на 364 дня с 25 декабря 2021 года.
При этом сумма ежегодной арендной платы составила всего 28 451 рубль из расчёта 2542 рубля за гектар в год.
Местоположение, перечень и границы арендуемых участков должны были быть прикреплены к договору в качестве приложений, однако на сайте госзакупок их нет. Также из договора пропали пункты 3.2 и 3.3, в которых указаны права арендодателя — БИКа.
Что касается обязанностей колонии, она должна была вовремя убирать на участках сорную растительность, после уборки сельскохозяйственных культур производить опашку полей и соблюдать режим применения пестицидов и агрохимикатов при обработке участков.
Также в документах сказано, что на время аренды арендатор может построить инженерные сети водоснабжения, водоотведения, газо- и электроснабжения.
Чтобы узнать подробности, журналисты «Бел.Ру» направили официальные запросы в БИК и региональный ФСИН.