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Posted Сегодня, 15:05

Published Сегодня, 15:05

Modified Сегодня, 15:07

Updated Сегодня, 15:07

БИК предоставил белгородской колонии №8 землю в аренду за 2542 рубля за гектар в год

Сегодня, 15:05
Фото: 1MI
При этом общая площадь арендуемых земель составила 111 900 «квадратов». Судя по документам госзакупки, землю использовали для выращивания сельскохозяйственных культур. Однако о каких участках идёт речь, установить не удалось, поскольку приложения к договору отсутствуют.

Согласно документам госзакупки, АО «БИК» и белгородская колония-поселение №8 заключили договор об аренде земельных участков. Судя по документам, БИК предоставил колонии земельные участки общей площадью 111 900 «квадратов» в посёлке Красный Остров в Чернянском районе. Договор был заключён на 364 дня с 25 декабря 2021 года.

При этом сумма ежегодной арендной платы составила всего 28 451 рубль из расчёта 2542 рубля за гектар в год.

Местоположение, перечень и границы арендуемых участков должны были быть прикреплены к договору в качестве приложений, однако на сайте госзакупок их нет. Также из договора пропали пункты 3.2 и 3.3, в которых указаны права арендодателя — БИКа.

Что касается обязанностей колонии, она должна была вовремя убирать на участках сорную растительность, после уборки сельскохозяйственных культур производить опашку полей и соблюдать режим применения пестицидов и агрохимикатов при обработке участков.

Также в документах сказано, что на время аренды арендатор может построить инженерные сети водоснабжения, водоотведения, газо- и электроснабжения.

Чтобы узнать подробности, журналисты «Бел.Ру» направили официальные запросы в БИК и региональный ФСИН.

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#Кристина Семенчук#Город#Эксклюзив#Белгородский бизнес#Госзакупки#Белгородская область#Бик#Колония-поселение#Аренда земли
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