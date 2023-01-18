Белгородцы жалуются на мусорный хаб в районе зоопарка

Как отметила горожанка, до 31 декабря такого не происходило. 3 января вышедшие на работу люди увидели мусор. Его сгружают грузовики в огромный мусорный контейнер, который предположительно увозят на полигон. Также белгородка подчеркнула, что обращения в Экоохотнадзор по этому поводу уже были, но результатов они так и не принесли.