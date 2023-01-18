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Posted Сегодня, 07:22

Published Сегодня, 07:22

Modified Сегодня, 07:24

Updated Сегодня, 07:24

Белгородцы жалуются на мусорный хаб в районе зоопарка

Сегодня, 07:22
Фото: Ирина Володина ВК
Белгородка пожаловалась, что на Рабочей, 18 незаконно завозят мусор, и опасается, что это приведёт к появлению крыс, тараканов и проблемам со здоровьем у сотрудников офисного комплекса, рядом с которым складируют отходы. Об этом женщина написала в Сети.

Офисный комплекс в районе зоопарка в Белгороде окружает мусор, который везут якобы со всего города. На проблему пожаловалась белгородка. С её слов, образовавшаяся на Рабочей, 18 свалка — незаконная.

Как отметила горожанка, до 31 декабря такого не происходило. 3 января вышедшие на работу люди увидели мусор. Его сгружают грузовики в огромный мусорный контейнер, который предположительно увозят на полигон. Также белгородка подчеркнула, что обращения в Экоохотнадзор по этому поводу уже были, но результатов они так и не принесли.

«Итог: данное незаконное действие, так как ЭТО НЕ СВАЛКА, со стороны мусоровозов является нарушением. По территории, где работают люди, теперь бегают здоровенные крысы, вонь от этой свалки», — пишет женщина.

Она переживает и из-за потепления, ведь тогда к крысам могут прибавиться тараканы, дизентерия и другие проблемы со здоровьем у людей. На обращение ответил врио мэра Валентин Демидов. По его словам, жалобу перенаправили в управление Экоохотнадзора.

«Бел.Ру» направило обращения городским и областным властям, а также в контролирующие органы, чтобы прояснить ситуацию.

Что будет на месте старой городской свалки в Белгороде
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#Наталья Корявых#Город#Новости Белгорода#Белгородская область#Белгород#Мусор#Свалка#Жалоба
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