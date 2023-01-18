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Posted Сегодня, 12:29

Published Сегодня, 12:29

Modified Сегодня, 12:37

Updated Сегодня, 12:37

Белгородцы возмущены ситуацией с недостроенными приютами для бездомных животных

Сегодня, 12:29
Фото: 1MI
Жительница региона напомнила о заявлениях властей построить приюты ещё год назад. С её слов, год белгородцы получают просто отписки. Она также подчеркнула, что некоторые жители приграничья вынуждены жить под обстрелами, поскольку не могут бросить животных.

Белгородцы возмущены тем, что не могут дождаться четырёх приютов для животных. Поручение по строительству, как написала жительница региона, прозвучало ещё год назад. С тех пор приютов нет, а люди получают только отписки. При этом страдают не только животные, но и сами жители области.

«В приграничных районах в отселённых поселениях остались брошенными не только животные, но и люди, которые вынуждены остаться жить под обстрелами, потому что не могут бросить животных! В отсутствие приютов оказались брошенными животные участников СВО», — сетует женщина.

Она же упомянула и отловщика ООО «Милена» из Курской области. В октябре прокуратура внесла представление главе Губкинского горокруга из-за компании, которая не уведомляла жителей об отлове животных. Вопросы у правоохранителей были и к клеткам.

Приюты, к слову, собираются строить в четырёх муниципалитетах региона. На жалобу белгородки на странице губернатора уже ответили власти Губкина. Как сообщили в местной администрации, приют построят в районе закрытого полигона ТКО. На текущий момент на это ищут средства. Ответ женщину не устроил, и она назвала его очередной отпиской.

Ответила белгородке и замгубернатора Юлия Щедрина. С её слов, в Яковлевском горокруге уже построено административное здание, подключены коммуникации. Теперь строители занимаются пусконаладочными работами.

Строительство приюта в Шебекинском городском округе приостановили из-за участившихся обстрелов. Решение о начале строительства в Губкинском и Валуйском горокругах будет принято, исходя из ситуации на приграничной территории. Женщина в ответ напомнила, что Губкинский горокруг находится далеко от границы, и попросила назвать реальные причины задержки строительства.

Также комментаторы интересуются, можно ли поменять место для приюта в Шебекино. Территория обширная, а к строительству всё равно пока не приступали, уточнил житель региона. Глава горокруга Владимир Жданов утверждает, что выполнены монтажные работы по строительству каркаса административного здания. Возведение приюта будет продолжено с наступлением благоприятных погодных условий.

Интересно, что о приостановке стройки в Шебекинском горокруге ранее говорил губернатор Вячеслав Гладков. Причиной стали обстрелы. Со слов главы региона, он надеется на улучшение оперативной обстановки.

Напомним, в августе Гладков говорил, что новые приюты для животных откроются в трёх округах. По состоянию на последний месяц лета строительство началось в Шебекинском и Яковлевском горокругах. Что касается стройки в Губкине, тогда искали внебюджетные источники финансирования, которые, к слову, не найдены до сих пор.

Изначально планировалось строить пять пунктов содержания животных. Ещё два приюта должны были появиться в Валуйском и Алексеевском городских округах.

Где в Белгородской области построят приюты для бездомных животных
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