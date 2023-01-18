Белгородцы возмущены ситуацией с недостроенными приютами для бездомных животных

Белгородцы возмущены тем, что не могут дождаться четырёх приютов для животных. Поручение по строительству, как написала жительница региона, прозвучало ещё год назад. С тех пор приютов нет, а люди получают только отписки. При этом страдают не только животные, но и сами жители области.