Белгородцы возмущены ситуацией с недостроенными приютами для бездомных животных

Posted Сегодня, 12:29
Published Сегодня, 12:29
Modified Сегодня, 12:37
Updated Сегодня, 12:37
Белгородцы возмущены тем, что не могут дождаться четырёх приютов для животных. Поручение по строительству, как написала жительница региона, прозвучало ещё год назад. С тех пор приютов нет, а люди получают только отписки. При этом страдают не только животные, но и сами жители области.
«В приграничных районах в отселённых поселениях остались брошенными не только животные, но и люди, которые вынуждены остаться жить под обстрелами, потому что не могут бросить животных! В отсутствие приютов оказались брошенными животные участников СВО», — сетует женщина.
Она же упомянула и отловщика ООО «Милена» из Курской области. В октябре прокуратура внесла представление главе Губкинского горокруга из-за компании, которая не уведомляла жителей об отлове животных. Вопросы у правоохранителей были и к клеткам.
Приюты, к слову, собираются строить в четырёх муниципалитетах региона. На жалобу белгородки на странице губернатора уже ответили власти Губкина. Как сообщили в местной администрации, приют построят в районе закрытого полигона ТКО. На текущий момент на это ищут средства. Ответ женщину не устроил, и она назвала его очередной отпиской.
Ответила белгородке и замгубернатора Юлия Щедрина. С её слов, в Яковлевском горокруге уже построено административное здание, подключены коммуникации. Теперь строители занимаются пусконаладочными работами.
Строительство приюта в Шебекинском городском округе приостановили из-за участившихся обстрелов. Решение о начале строительства в Губкинском и Валуйском горокругах будет принято, исходя из ситуации на приграничной территории. Женщина в ответ напомнила, что Губкинский горокруг находится далеко от границы, и попросила назвать реальные причины задержки строительства.
Также комментаторы интересуются, можно ли поменять место для приюта в Шебекино. Территория обширная, а к строительству всё равно пока не приступали, уточнил житель региона. Глава горокруга Владимир Жданов утверждает, что выполнены монтажные работы по строительству каркаса административного здания. Возведение приюта будет продолжено с наступлением благоприятных погодных условий.
Интересно, что о приостановке стройки в Шебекинском горокруге ранее говорил губернатор Вячеслав Гладков. Причиной стали обстрелы. Со слов главы региона, он надеется на улучшение оперативной обстановки.
Напомним, в августе Гладков говорил, что новые приюты для животных откроются в трёх округах. По состоянию на последний месяц лета строительство началось в Шебекинском и Яковлевском горокругах. Что касается стройки в Губкине, тогда искали внебюджетные источники финансирования, которые, к слову, не найдены до сих пор.
Изначально планировалось строить пять пунктов содержания животных. Ещё два приюта должны были появиться в Валуйском и Алексеевском городских округах.