Белгородцы украли напитки у владельца кафе из-за отказа в бесплатном угощении

Posted Сегодня, 11:44
Published Сегодня, 11:44
Modified Сегодня, 11:46
Updated Сегодня, 11:46
В одном из кафе быстрого питания в Дубовом вынесли содержимое уличного холодильника. Из него украли сразу 72 бутылки прохладительных напитков. Ущерб хозяину заведения оценили примерно в 20 тыс. рублей.
Подозрение пало на двоих парней в возрасте 21 года и 18 лет. При этом 18-летний подозреваемый ранее был судим.
По версии следствия, 21-летний местный житель поссорился с владельцем кафе из-за отказа в бесплатном угощении. Молодой человек обиделся и решил отомстить, самостоятельно угостив себя.
Белгородец подговорил помочь своего приятеля — он был сторожем во время ограбления. Сам белгородец взломал уличный холодильник и в пять подходов с рюкзаком и двумя сумками вынес из холодильника 72 бутылки прохладительных напитков.
За кражу против парней возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ. Теперь им грозит до пяти лет лишения свободы.