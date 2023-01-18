Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 11:44

Published Сегодня, 11:44

Modified Сегодня, 11:46

Updated Сегодня, 11:46

Белгородцы украли напитки у владельца кафе из-за отказа в бесплатном угощении

Сегодня, 11:44
Фото: 1MI

Белгородцы в пять подходов украли 72 бутылки с напитками

Таким образом парни отомстили владельцу кафе из-за отказа в бесплатном угощении, сообщили в региональном УМВД.

В одном из кафе быстрого питания в Дубовом вынесли содержимое уличного холодильника. Из него украли сразу 72 бутылки прохладительных напитков. Ущерб хозяину заведения оценили примерно в 20 тыс. рублей.

Подозрение пало на двоих парней в возрасте 21 года и 18 лет. При этом 18-летний подозреваемый ранее был судим.

По версии следствия, 21-летний местный житель поссорился с владельцем кафе из-за отказа в бесплатном угощении. Молодой человек обиделся и решил отомстить, самостоятельно угостив себя.

Белгородец подговорил помочь своего приятеля — он был сторожем во время ограбления. Сам белгородец взломал уличный холодильник и в пять подходов с рюкзаком и двумя сумками вынес из холодильника 72 бутылки прохладительных напитков.

За кражу против парней возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ. Теперь им грозит до пяти лет лишения свободы.

Белгородец украл у односельчанки продукты к новогоднему столу и шесть литров самогона
Узнать подробнее
Читайте также:
Белгородец пришёл к приятелю на шампанское после победы на ставках и украл его деньгиБелгородец украл у работодателя 580 литров молокаБелгородец убил знакомого за кражу телеприставки у его приятеля
#Новости Белгорода#Белгородская область#Дубовое#Кража#Кафе#Напитки#Ася Дугнист#Происшествия#Месть
Подпишитесь
Гладков сообщил о работе ПВО в Белгородской области
Сегодня, 10:19
Белгородцы возмущены ситуацией с недостроенными приютами для бездомных животных
Сегодня, 12:29
Под Белгородом власти свернули строительство загадочного объекта
Сегодня, 07:26
Белгородские бизнесмены выставили на продажу коммерческую недвижимость на 3 млрд
Сегодня, 09:43
Белгородец написал заявление на автосалон из-за подозрений в подделке его подписи
Сегодня, 11:11
«На гражданку не хочу»: санинструктор из Белгорода рассказала о спасении бойцов в ЛНР
Сегодня, 12:56