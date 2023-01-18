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Posted Сегодня, 13:53

Published Сегодня, 13:53

Modified Сегодня, 13:55

Updated Сегодня, 13:55

Белгородцы смогут съездить в Кисловодск без пересадок

Сегодня, 13:53
Фото: минтранс Белгородской области
В январе беспересадочные вагоны трижды отправятся из Кисловодска в Белгород и обратно, рассказали в минтрансе Белгородской области.

Доехать из Белгорода в Кисловодск на беспересадочных вагонах можно будет в купе или плацкарте. Сидячих вагонов нет по понятным причинам: длительность поездки составляет дольше суток — день и пять часов.

Так, из Белгорода уехать на поезде на курорт Ставропольского края можно 23, 27 и 30 января. Уехать из Кисловодска — 21, 25 и 28 января. Получается, что тем, кто решит съездить в Кисловодск 27 или 30 января, обратно придётся ехать с пересадками.

Стоимость билетов зависит от даты. Например, 23 января, согласно официальному сайту РЖД, цена за поездку стартует от 3137 рублей в плацкартном вагоне и от 4773 рублей в купейном. А 30 января цена на купе даже ниже — 2869 рублей. Стоимость поездки в плацкартном вагоне составит также 3137 рублей.

С началом летнего сезона в мае поезд Белгород — Кисловодск будет курсировать четыре раза в неделю.

Фото: скриншот с сайта РЖД
Дополнительные поезда будут возить белгородцев в Москву, Санкт-Петербург и Кисловодск
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#Ася Дугнист#Новости Белгорода#Общество#Белгородская область#Белгород#Кисловодск#Ставропольский край#Поезд
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