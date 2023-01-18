Белгородцы смогут съездить в Кисловодск без пересадок

Так, из Белгорода уехать на поезде на курорт Ставропольского края можно 23, 27 и 30 января. Уехать из Кисловодска — 21, 25 и 28 января. Получается, что тем, кто решит съездить в Кисловодск 27 или 30 января, обратно придётся ехать с пересадками.