Белгородцы смогут съездить в Кисловодск без пересадок

Posted Сегодня, 13:53
Published Сегодня, 13:53
Modified Сегодня, 13:55
Updated Сегодня, 13:55
Доехать из Белгорода в Кисловодск на беспересадочных вагонах можно будет в купе или плацкарте. Сидячих вагонов нет по понятным причинам: длительность поездки составляет дольше суток — день и пять часов.
Так, из Белгорода уехать на поезде на курорт Ставропольского края можно 23, 27 и 30 января. Уехать из Кисловодска — 21, 25 и 28 января. Получается, что тем, кто решит съездить в Кисловодск 27 или 30 января, обратно придётся ехать с пересадками.
Стоимость билетов зависит от даты. Например, 23 января, согласно официальному сайту РЖД, цена за поездку стартует от 3137 рублей в плацкартном вагоне и от 4773 рублей в купейном. А 30 января цена на купе даже ниже — 2869 рублей. Стоимость поездки в плацкартном вагоне составит также 3137 рублей.
С началом летнего сезона в мае поезд Белгород — Кисловодск будет курсировать четыре раза в неделю.