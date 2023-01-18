Белгородцы приняли ремонт школы за её снос

Отметим, что, о какой именно школе идёт речь, ни белгородка, ни Вячеслав Гладков не сказали: но они друг друга поняли. Мы — нет. Известно, что это большая сельская школа Чернянского района, где обучаются всего 48 детей. Теперь в здании размесят и детский сад, чтобы эффективно использовать пространство.