Белгородцы приняли ремонт школы за её снос

Posted Сегодня, 17:56
Published Сегодня, 17:56
Modified Сегодня, 17:56
Updated Сегодня, 17:56
В одном из сёл Чернянского района местные жители решили, что школу, в которую ходят их дети, сносят. Губернатору пожаловались на снос здания, хотя ещё месяц назад предоставляли проект реконструкции. Но, видимо, людей это не убедило.
12 декабря 2022 года предоставили проект реконструкции, 17 января школу начали сносить, даже не дав детям окончить учебный год.
Людмила, жительница Чернянского района
Вячеслав Гладков во время прямого эфира объяснил, что всё совсем иначе. Прощаться со зданием не собираются, а наоборот — капитальный ремонт уже начался, причём, за федеральные средства. А столь стремительное начало ремонтных работ губернатор объяснил тем, что летом успеть всё будет невозможно.
В планах области — открыть обновлённую школу уже к началу следующего учебного года. Также в здании появится детский сад, чтобы эффективнее использовать пространство.
В 2023 году ваша школа вошла в список школ, которые ремонтируются за счёт федерального бюджета. И мы очень хотим, чтобы все работы качественно выполнили до начала нового учебного года — до 1 сентября. Сделать ремонт за три месяца, например, в летние каникулы, просто невозможно.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области
Отметим, что, о какой именно школе идёт речь, ни белгородка, ни Вячеслав Гладков не сказали: но они друг друга поняли. Мы — нет. Известно, что это большая сельская школа Чернянского района, где обучаются всего 48 детей. Теперь в здании размесят и детский сад, чтобы эффективно использовать пространство.