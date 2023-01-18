Белгородцев бесплатно накормят солдатской кашей дважды за год

Posted Сегодня, 19:08
Published Сегодня, 19:08
Modified Сегодня, 19:11
Updated Сегодня, 19:11
Администрация Белгорода опубликовала документы госзакупки, в которых говорится о тратах на солдатскую кашу для горожан 9 мая (День Победы) и 5 августа (День города).
На приготовление угощения из городской казны готовы выделить 783 тысячи рублей. На эти деньги для белгородцев приготовят 5400 порций каши, то есть на каждом мероприятии их будет 2700. На них потратят 391 500 рублей — каждая порция солдатской каши весом 200 граммов будет стоить 145 рублей.
Кашу будут варить из пшена, тушёнки, растительного масла, сала, лука и соли. К каждой порции положат по два куска ржаного хлеба. Помимо каши, победитель аукциона должен будет обеспечить праздничную трапезу газированной водой, одноразовой посудой, мешками для мусора и санитайзерами.
Гостей будут кормить на двух столах, покрытых клеенчатой скатертью, а раздавать угощение будут под специальным навесом (в каркасной палатке). Поесть бесплатную кашу можно будет в течение одного часа, потом раздача прекратится.
Раздадут яство на территории 27 управ города — по 100 порций в каждой управе. Точное время и место раздачи солдатской каши будет известно за 15 дней до праздников.
Контракт с исполнителем будет действовать до конца 2023 года. Но подчёркивается, что в случае высокой заболеваемости либо реальной террористической угрозы мэрия имеет право отменить раздачу каши. В этом случае деньги исполнитель не получит.
Заявки от участников электронного аукциона принимают до 25 января, победителя назовут 27 января.