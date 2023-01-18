Белгородцев бесплатно накормят солдатской кашей дважды за год

На приготовление угощения из городской казны готовы выделить 783 тысячи рублей. На эти деньги для белгородцев приготовят 5400 порций каши, то есть на каждом мероприятии их будет 2700. На них потратят 391 500 рублей — каждая порция солдатской каши весом 200 граммов будет стоить 145 рублей.