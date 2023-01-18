Белгородским аграриям потребуется время для перехода на отечественные семена

По словам чиновника, в Белгородской области падения урожайности из-за сокращения запасов импортных семян не прогнозируется. Антоненко добавил, что отечественные семена хорошо себя зарекомендовали в 2022 году в период переувлажнения почвы. А импортные семена сои в этот период первыми осыпались.