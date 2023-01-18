Белгородским аграриям потребуется время для перехода на отечественные семена

Posted Сегодня, 13:35
Published Сегодня, 13:35
Modified Сегодня, 13:37
Updated Сегодня, 13:37
По словам чиновника, в Белгородской области падения урожайности из-за сокращения запасов импортных семян не прогнозируется. Антоненко добавил, что отечественные семена хорошо себя зарекомендовали в 2022 году в период переувлажнения почвы. А импортные семена сои в этот период первыми осыпались.
Поэтому ведомство ориентируют белгородских производителей переходить на отечественные семена
Мы планируем в ближайший год-полтора эту работу закончить и перевести производителей.
Андрей Антоненко
Антоненко добавил, что вопросы остаются по сахарной свёкле, но сегодня поставщики остались прежними. Есть отечественная селекция в Краснодарском крае.
Наши крупные хозяйства, которые занимаются сахарной свёклой, обеспечены семенами на 2023 год. Кто-то заключил контракты и на 2024 год. С их же слов — проблем нет. Но мы ведём работу. Также работа ведётся на федеральном уровне, чтобы со временем наших сельхозтоваропроизводителей перевести полностью на отечественную селекцию. При этом они уже начинают переходить постепенно на отечественную селекцию, но это, к сожалению, не так быстро. На это уходит время.
Андрей Антоненко