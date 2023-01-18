Белгородские власти согласились заняться троллейбусами, если им дадут на это деньги

Тем временем в Белгороде депо и троллейбусы выставили на торги. Активы планируют продать за 449,5 млн рублей. Всего туда входят 14 лотов. В первые семь — имущественный комплекс депо. Во второй — сами троллейбусы, их контактные линии, кабельные линии тяговых подстанций, два грузовика и прицеп.