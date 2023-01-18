Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 14:34

Published Сегодня, 14:34

Modified Сегодня, 14:36

Updated Сегодня, 14:36

Белгородские власти согласились заняться троллейбусами, если им дадут на это деньги

Сегодня, 14:34
Фото: 1MI

Чиновники в Белгороде займутся троллейбусами только при федеральной поддержке

В областном минтрансе заявили, что готовы участвовать в проектах развития городского электрического транспорта, если получат необходимую поддержку, сообщает «Фонарь».

Региональные власти заявили о готовности заняться троллейбусами, но только если получат поддержку. Речь, например, о выделении средств из федерального бюджета на безвозмездной основе.

Недавно российские регионы, в том числе и Белгородская область, получили письма от Минтранса РФ с просьбой не уничтожать инфраструктуру городского электротранспорта. Чиновники предлагали подумать о развитии отрасли в будущем.

Тем временем в Белгороде депо и троллейбусы выставили на торги. Активы планируют продать за 449,5 млн рублей. Всего туда входят 14 лотов. В первые семь — имущественный комплекс депо. Во второй — сами троллейбусы, их контактные линии, кабельные линии тяговых подстанций, два грузовика и прицеп.

Ранее сообщалось, что ликвидацией троллейбусной сети в Белгороде вновь интересовались в СКР. Белгородцы сами обращались по этому вопросу к главе ведомства Александру Бастрыкину.

Минтранс попросил Белгородскую область не избавляться от троллейбусной инфраструктуры
Узнать подробнее
Читайте также:
Троллейбусы и депо в Белгороде выставили на торги за 449,5 млн рублейФедеральный СК вновь заинтересовался ситуацией с троллейбусами в БелгородеСуд оправдал жителя Белгорода, который вышел на пикет за сохранение троллейбусов
#Наталья Корявых#Город#Новости Белгорода#Белгородская область#Белгород#Троллейбусы
Подпишитесь
Купить готовый бизнес: белгородцы продают известные базы отдыха от 50 млн рублей
Сегодня, 14:59
Семьям мобилизованных белгородцев продлили выплаты до 31 марта
Сегодня, 14:42
Под Белгородом власти свернули строительство загадочного объекта
Сегодня, 07:26
Белгородские бизнесмены выставили на продажу коммерческую недвижимость на 3 млрд
Сегодня, 09:43
Белгородец написал заявление на автосалон из-за подозрений в подделке его подписи
Сегодня, 11:11
«На гражданку не хочу»: санинструктор из Белгорода рассказала о спасении бойцов в ЛНР
Сегодня, 12:56