Белгородские власти согласились заняться троллейбусами, если им дадут на это деньги

Posted Сегодня, 14:34
Published Сегодня, 14:34
Modified Сегодня, 14:36
Updated Сегодня, 14:36
Региональные власти заявили о готовности заняться троллейбусами, но только если получат поддержку. Речь, например, о выделении средств из федерального бюджета на безвозмездной основе.
Недавно российские регионы, в том числе и Белгородская область, получили письма от Минтранса РФ с просьбой не уничтожать инфраструктуру городского электротранспорта. Чиновники предлагали подумать о развитии отрасли в будущем.
Тем временем в Белгороде депо и троллейбусы выставили на торги. Активы планируют продать за 449,5 млн рублей. Всего туда входят 14 лотов. В первые семь — имущественный комплекс депо. Во второй — сами троллейбусы, их контактные линии, кабельные линии тяговых подстанций, два грузовика и прицеп.
Ранее сообщалось, что ликвидацией троллейбусной сети в Белгороде вновь интересовались в СКР. Белгородцы сами обращались по этому вопросу к главе ведомства Александру Бастрыкину.