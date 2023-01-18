Белгородские бизнесмены выставили на продажу коммерческую недвижимость на 3 млрд

Posted Сегодня, 09:43
Published Сегодня, 09:43
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Updated Сегодня, 09:47
Предприниматели распродают коммерческую недвижимость в приграничной Белгородской области. На продажу выставлены четыре торговых центра, гостиницы и ряд других объектов. Эксперты подтверждают, что владельцы избавляются от «рисковых активов», но считают, что тенденция затрагивает не более 10% рынка.
Как уточнили в издании, на фоне продолжения боевых действий неподалёку от границы местные предприниматели в конце 2022 и начале 2023 года выставили на продажу объекты коммерческой недвижимости общей площадью свыше 80 тыс. кв. м общей стоимостью в 3 млрд рублей.
За указанный период на специализированных площадках появилось порядка 30 объявлений о продаже коммерческой недвижимости в Белгороде и его окрестностях, причём речь идёт о довольно крупных лотах стоимостью более 50 млн рублей.
В частности, владельцы продают ТЦ «Спутник-интерьер», ТРЦ «Спутник-Губкин», ТЦ «Пять звёзд», а также ТЦ «Славный». Продают владельцы и четыре гостиницы: «Аустерия», Voyage, «Белая гора», «Алые паруса». Кроме того, предлагаются деловой центр на Корочанской и торгово-офисное здание на Студенческой.
Тем не менее продажа некоторых объектов может быть и не связана со спецоперацией. Дело в том, что несколько зданий из списка принадлежит бизнесменам Фуглаевым, которых судили за мошенничество.
Представители собственников, как правило, деталей не раскрывают. Один из предпринимателей рассказал журналистам, что он — уроженец Украины и продаёт недвижимость в Белгороде, чтобы заняться аналогичным бизнесом в Восточной Европе.
Руководитель филиала агентства недвижимости «Этажи» в Белгородской области Вячеслав Семёнов тоже подтверждает тенденцию продажи крупной недвижимости в регионе. Он предполагает, что бизнесмены продают свои активы из-за близости Белгорода к зоне СВО.
Бизнес-омбудсмен в Белгородской области Владислав Епанчинцев согласился, что спецоперация влияет на решение о продаже, но вместе с тем предприниматели продают активы уже достаточно давно — ещё со времён пандемии. С его слов, арендный рынок в регионе сокращается, однако паники в нём нет.
Тем временем Белгородская область регулярно попадает под обстрелы, из-за чего были уничтожены или повреждены несколько объектов коммерческой недвижимости. Например, три торговых центра в Шебекино, два из которых фактически перестали существовать.