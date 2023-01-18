Белгородские бизнесмены выставили на продажу коммерческую недвижимость на 3 млрд

Бизнес-омбудсмен в Белгородской области Владислав Епанчинцев согласился, что спецоперация влияет на решение о продаже, но вместе с тем предприниматели продают активы уже достаточно давно — ещё со времён пандемии. С его слов, арендный рынок в регионе сокращается, однако паники в нём нет.