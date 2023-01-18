Белгородская область улучшила позиции в рейтинге устойчивых регионов

Posted Сегодня, 12:09
Published Сегодня, 12:09
Modified Сегодня, 12:11
Updated Сегодня, 12:11
Белгородская область вошла в тридцатку устойчивых российских регионов. Издание опубликовало рейтинг социально-экономической устойчивости.
Результат Белгородской области стал лучшим в Центральном Черноземье. Регион по итогам третьего квартала закрепился на 22-м месте. Ранее область занимала 28-ю строчку.
В топ-35 вошла также Липецкая область, которая занимает 31-е место. Ранее она была на 34-й строчке. Остальные регионы Центрального Черноземья в топ-35, составленный на основе данных Росстата, не вошли.
Самыми успешными регионами в этот раз признали Ямало-Ненецкий и Ненецкий АО, Чукотку, Сахалинскую область. Москва и Ханты-Мансийский автономный округ делят пятое место.
Как отметил политтехнолог Александр Твёрдов, все субъекты-лидеры имеют на своих территориях природные ресурсы. Однако эти регионы не смогут вытянуть экономику, которая остаётся зависимой от продажи газа и нефти, подытожил эксперт.