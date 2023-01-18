Белгородец написал заявление на автосалон из-за подозрений в подделке его подписи

Через десять дней Сергею якобы позвонил менеджер автосалона и сообщил, что автомобиль был предоставлен мужчине со скидкой. А так как Сергей погасил кредитный договор раньше установленного трехмесячного срока, то он нарушил правила её предоставления. После этого, утверждает мужчина, с него начали «вымогать денежные средства в размере 300 тыс. руб».