Белгородец написал заявление на автосалон из-за подозрений в подделке его подписи

Posted Сегодня, 11:11
Published Сегодня, 11:11
Modified Сегодня, 11:13
Updated Сегодня, 11:13
Как рассказал Сергей Коваленко, 18 декабря 2022 года он заключил с ООО «Ринг Авто Оскол» договор купли-продажи автомобиля на 2 239 900 руб. По словам мужчины, цена договора частично была уплачена им, частично — банком, с которым он ранее заключил кредитный договор на сумму 1 346 464 рубля.
Через десять дней Сергею якобы позвонил менеджер автосалона и сообщил, что автомобиль был предоставлен мужчине со скидкой. А так как Сергей погасил кредитный договор раньше установленного трехмесячного срока, то он нарушил правила её предоставления. После этого, утверждает мужчина, с него начали «вымогать денежные средства в размере 300 тыс. руб».
На возражение Сергея, что никакого срока договором не предусмотрено, ему якобы прислали на почту копию дополнительного соглашения с его якобы подделанной подписью.
Данное дополнительное соглашение при покупке автомобиля я не подписывал. В присланной мне скан-копии стоит подпись, выполненная путём фотомонтажа — данная подпись полностью идентична моей подписи, выполненной на странице 3 договора купли-продажи, что заметно даже без помощи экспертных навыков — начертания подписи, букв, петель и прочих её элементов полностью идентичны.
Сергей Коваленко
Мужчина направил заявление в полицию, которое уже приняли: с Сергеем, по его словам, связался оперативный сотрудник угрозыска. Также белгородец обратился в прокуратуру и Роспотребнадзор.
Коваленко утверждает, что 16 января он посетил полицию Старого Оскола и написал там заявление «по поводу вымогательства денежных средств в размере 300 тыс. рублей и подделки дополнительного соглашения при покупке автомобиля».
По словам оперативника было понятно, что он посетил автосалон. Выяснилось, что оригиналы документов были утеряны. То есть, никто не видел дополнительное соглашение вживую, только в электронном виде. И это говорит о многом.
Сергей Коваленко
Журналисты «Бел.Ру» связались с клиентской службой автосалона, чтобы получить от них комментарий. Там нам сообщили, что директор компании, занимающийся этим делом, «буквально на днях очень серьёзно заболел», поэтому ничего сказать по этому поводу никто не может. Редакция ждёт выздоровления представителя фирмы и готова принять любой комментарий другой стороны.
Корреспонденты также направили официальный запрос в УМВД по Белгородской области, чтобы узнать, действительно ли в полицию поступило описанное выше заявление и если да, то есть ли по нему какое-либо продвижение.