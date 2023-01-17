Зимний форум собрал юных инспекторов движения со всей Белгородской области

Posted Сегодня, 09:44
Published Сегодня, 09:44
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Updated Сегодня, 09:46
«Профилактика детского травматизма — одно из главных направлений работы ГИБДД. Только за 2022 год на дорогах области в ДТП погибло 10 и ранено 118 детей и подростков до 16 лет. Наша деятельность направлена в первую очередь на сохранение жизни и здоровья юных участников дорожного движения и развитие у них навыков безопасного поведения на дороге», — рассказал старший инспектор УГИБДД МВД РФ, майор полиции Владимир Дубинин.
Зимний этап областного форума «Я выбираю ЮИД» стал итоговым мероприятием 2022 года и дал старт работе в 2023 году, который является юбилейным. 50 лет назад, 6 марта 1973 года появились первые юные инспектора движения.
В этот раз форум собрал команды со всех муниципалитетов от 14 до 16 лет, будущих наставников ЮИДовцев. Для участников форума были организованы мастер-классы по взаимодействию в команде, актёрскому мастерству, работе в социальных сетях, а также концертная программа. В конце слёта все ребята получили новогодние подарки от фонда «Поколение».
"На протяжении многих лет фонд Андрея Скоча является партнёром различных мероприятий ГИБДД. Движение ЮИД охватывает все образовательные учреждения региона. Для нас это очень важное направления работы, так как здесь закладываются основы безопасности юных белгородцев. Цена полученных знаний, навыков и умений — жизнь наших детей", — отметил помощник депутата Госдумы РФ Андрея Скоча Алексей Мирошник.