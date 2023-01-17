Зимний форум собрал юных инспекторов движения со всей Белгородской области

«Профилактика детского травматизма — одно из главных направлений работы ГИБДД. Только за 2022 год на дорогах области в ДТП погибло 10 и ранено 118 детей и подростков до 16 лет. Наша деятельность направлена в первую очередь на сохранение жизни и здоровья юных участников дорожного движения и развитие у них навыков безопасного поведения на дороге», — рассказал старший инспектор УГИБДД МВД РФ, майор полиции Владимир Дубинин.