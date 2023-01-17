Под обстрел ВСУ попало приграничное село в Валуйском горокруге

Сегодня, 17 января, Белгородская область вновь попала под обстрел со стороны Украины. В этот раз досталось селу Бутырки Валуйского горокруга. Жителям села от РСЧС поступают СМС-оповещения об обстреле с просьбой спуститься в укрытия.