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Posted Сегодня, 12:09

Published Сегодня, 12:09

Modified Сегодня, 12:24

Updated Сегодня, 12:24

Под обстрел ВСУ попало приграничное село в Валуйском горокруге

Сегодня, 12:09
Фото: 1MI
Под огнём оказалось село Бутырки в Белгородской области. Жителей попросили спуститься в подвалы.

Сегодня, 17 января, Белгородская область вновь попала под обстрел со стороны Украины. В этот раз досталось селу Бутырки Валуйского горокруга. Жителям села от РСЧС поступают СМС-оповещения об обстреле с просьбой спуститься в укрытия.

Официальная информация не поступала на данный момент.

Напомним, это уже второй обстрел за сутки Валуйского округа. Ранее сообщалось об одном пострадавшем. Также осколки снарядов выбили окна частных домов.

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#Ася Дугнист#Происшествия#Операция на Украине#Белгородская область#Валуйский горокруг#Обстрел ВСУ#Обстрел#Укрытия#Смс-рассылка#Бутырки
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